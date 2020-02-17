От повышения Криклием ставок за аэронавигационное обслуживание в зоне аэропорта "Борисполь" пострадает и отрасль, и пассажиры, - авиаперевозчики

От повышения Криклием ставок за аэронавигационное обслуживание в зоне аэропорта "Борисполь" пострадает и отрас

Министерство инфраструктуры намерено повысить на 89% ставки за аэронавигационное обслуживание (АНО) в зоне аэропорта Борисполь. Это предусмотрено проектом Приказа Министерства инфраструктуры от 16 января 2020 г. "О внесении изменений в Ставки оплаты за услуги аэронавигационного обслуживания ВС в воздушном пространстве Украины".

Представители авиаперевозчиков заявляют, что этот шаг приведет к удорожанию услуг и негативно скажется на безопасности полетов.

Соответствующие выводы были сделаны во время заседания аэропортового комитета ГП МА "Борисполь", состоявшегося 12 февраля этого года.

Позиция авиаперевозчиков официально направлена министру инфраструктуры В.Криклию, от чьей подписи зависит – будет ли введена в действие норма о резком повышении ставок за АНО.

Аэропортовый комитет настаивает на том, что резкое повышение сборов в пользу бюджета негативно скажется на возможностях Борисполя модернизировать инфраструктуру аэропорта.

Заместитель генерального директора ГП МА "Борисполь" по экономике и финансам К.Звонарев заявил на заседании Комитета, что в 2019 году, вследствие существенного и сверхпланового роста пассажиропотока, в госбюджет было направлено 2,1 млрд. грн., что на 1,3 млрд. превышает утвержденный финпланом уровень. При этом на те же 1,3 млрд. грн. были недофинансированы капиталовложения в развитие инфраструктуры.

Резкое перераспределение сборов в пользу бюджета было решением Правительства, о чем аэропорт был информирован соответствующими письмами и распоряжениями Кабмина и Мининфраструктуры.

В таких условиях дальнейшее повышение налоговой нагрузки способно привести к тому, что авиакомпании перейдут в другие аэропорты, а амбиции развития Борисполя по "хабовой" модели останутся нереализованными.

Политика, которую планирует проводить Мининфраструктуры, противоречит международным обязательствам Украины, верность которым постоянно декларирует министр Криклий.

В частности, новые налоги не соответствуют Политике Международной организации гражданской авиации (ІСАО) относительно сборов за аэронавигационное обслуживание и противоречит нормам Евроконтроля.

Аэропортовый комитет действует согласно Положению об Аэропортовом комитете ДП МА "Борисполь", принятому 4 февраля 2020 г.

В Положение об Аэропортовом комитете заложен механизм сотрудничества и консультаций представителей отрасли.

Аэропорт Борисполь заявил о приостановке планов по реализации большинства инфраструктурных проектов вследствие решения Правительства об изъятии 90% дивидендов в пользу государства.

Ряд представителей транспортной отрасли требуют отставки министра инфраструктуры Владислав Криклия, обвиняя его в непрофессионализме. В частности, с таким требованием выступает Ассоциация международных автоперевозчиков Украины.