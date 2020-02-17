Samsung блокирует смарт-функции в "серых" телевизорах в Украине: как разблокировать устройства

ОТТ-сервис Megogo предупреждает владельцев неофициально импортируемых телевизоров Samsung относительно проблем с работой Smart-функций устройства.

Об этом сообщает пресс служба сервиса.

С начала 2020 году до службы поддержки Megogo участились обращения от владельцев телевизоров марки Samsung, которые сообщали о внезапном прекращении работы Smart-функций телевизора.

По информации, которую Megogo получил от Samsung Electronics, производителем была изменена технология предоставления услуги Smart Hub \ Smart TV, в результате которой Smart Hub \ Smart TV может работать на телевизорах, которые были выработаны для использования на территории других государств или регионов в соответствии с действующими в этих государствах технических стандартов и законодательных требований.

Использование телевизоров из других регионов было невозможно по техническим причинам и в связи с лицензионными обязательствами, однако компании, которые привозили их в Украину, делали перепрошивку и изменение настроек в сервисном меню (которое недоступно для пользователя) и меняли параметры, непредвиденные производителем. То есть изначально Smart Hub \ Smart TV в таких телевизорах не был доступен.

"За последний месяц мы получили немало звонков и сообщений о том, что на экране телевизора потребители видят информацию об отсутствии доступа к Smart Hub \ Smart TV от Samsung в их регионе. Это стало причиной невозможности пользования Megogo на телевизоре. Нам действительно обидно, если наш пользователь оказался в такой ситуации. Надеемся, рынок очень скоро отреагирует на подобные обстоятельства, и количество такого продукта снизится, а нам, в свою очередь, удастся предостеречь всех пользователей от возможной покупки такого устройства ", - отмечает Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии Megogo.

По информации Samsung Electronics, телевизоры, соответствующие техническим регламентам и законодательным требованиям, в полном наименовании модели заканчиваются на латинские буквы UA.

"Например, полный код модели QE65Q67RAUXUA, в котором код заканчивается на UA, указанный на заводском стикере на задней крышке телевизора и на маркировочной этикетке на упаковке. По вопросам работы телевизоров, произведенных для поставки и реализации в других странах, кроме Украины, мы советуем обратиться в авторизованный сервисный центр Samsung для проведения диагностики и получения консультации по возможным вариантам разблокирования телевизора (контакты можно найти на сайте) или непосредственно в компанию-продавца, где был приобретен такой ус рой. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться на горячую линию Samsung 0-800-502-000 ", - говорится в сообщении компании.

Похожие случаи наблюдались не только у украинских потребителей, но и в Беларуси, Молдове, Казахстане и других странах.

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