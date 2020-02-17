В центре Киева силовики проверяют вещи и документы: запланированы массовые акции

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

По его словам, уже поступило несколько уведомлений о проведении массовых акций, поэтому в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей. Это как полицейские, так и военнослужащие Национальной гвардии.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия, в частности проверку вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сказал Крищенко.

Начальник полиции призвал не брать на акции запрещенные законодательством предметы.