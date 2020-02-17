В Днипре во время бегства от полиции автомобиль сбил пешеходов: есть погибший

В Днипре во время бегства от правоохранителей автомобиль на пешеходном переходе сбил трех человек.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Сообщается, что погоня за автомобилем, который за 10 минут сбил трех пешеходов, началась после отказа остановиться.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал -" помогите! ", - сказано в сообщении.

Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции ".

В течение 10 минут, нарушая ПДД, водитель Audi пытался скрыться от полиции. На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов.

Два человека - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте. После ДТП автомобиль Audi вылетел на обочину, зацепил столб и перелетел через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

"В настоящее время с Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении.

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолеты ", - сообщает патрульная служба.

Как выяснилось, водитель Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г.. Севастополь ст.189 (вымогательство) УК.

Предварительно, задержанным мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Смертельное ДТП. Фото: facebook.com/dnipropolice

Напомним, под Киевом в городе Бровары на улице Киевской произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan Almera и пешеходов. В результате происшествия один парень скончался на месте, еще один попал в больницу.