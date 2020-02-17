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17 февраля 2020, понедельник, 10:15 30
Экономика 2020-02-17T10:16:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн

"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки 15 млн долларов.

 Об этом Українським Новинам в ходе открытия хаба Sector X в инновационном парке Unit.city сообщил технический директор компании "Фармак" Андрей Гой.

"На исследования и разработки направляется порядка 5% от выручки, 15 млн долларов ежегодно. Это не считая программы капитальных инвестиций для создания новых промышленных мощностей, лабораторий и технологий, куда только в прошлом году компанией было направлено около 30 млн долларов", - сказал он.

Гой отметил, что украинцы и потребители из десятков стран мира хорошо знакомы с препаратами компании, которые эффективны и отвечают международным стандартам.

"Компания "Фармак" существует 95 лет и сегодня это сплав школы тонкого органического синтеза фармакологически активных молекул и современных европейских технологий готовых лекарственных средств…На фоне деиндустриализации, недофинансирования отечественной науки, утечки мозгов, "Фармак" в центре промышленного Подола представляет собой настоящий технопарк, производственный и научно-технический комплекс, где выпускается свыше 300 различных продуктов и ещё 100 проектов находится на разных стадиях разработки", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" поддержит стартапы в рамках сотрудничества с акселерационным хабом стартапов Sector X.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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