Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента ветировать "маржу Холодова"

На встрече бизнеса с Президентом Украины Владимиром Зеленским исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко поблагодарила Президента за уcпешный диалог с бизнесом. В качестве примера она напомнила о позиции Президента в решении табачного кризиса осенью 2019

В то же время, исполнительный директор ЕВА призвала Президента реализовать достигнутую договоренность в рамках данного диалога и наложить вето на законопроект №1049 чтобы отменить скандальную поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации начиная с осени 2019 последовательно отстаивали позицию против данного законопроекта и вообще против чрезмерного регулирования рынков и создания антиконкурентных преимуществ в пользу отдельных субъектов.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 Когда на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая совершенно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя председателя упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по Андрею Холодову по подозрению в превышении властных полномочий.

- Если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех. Мы были неприятно поражены тем, что важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко в письме к Президенту Украины еще в ноябре 2019 года.

По прогнозам ЕВА, в случае подписания и введения в действие законопроекта №1049, средняя цена на пачку сигарет вырастет на 18% - то есть в среднем на 7 грн. за пачку.

- И это в дополнение к предусмотренному Налоговым кодексом плановому увеличению акциза на 20% с января 2020 (подорожание в среднем на 6 грн. за пачку). Суммарное подорожание сигарет на 13 грн. за пачку может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли, прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

Причем средства от подорожания сигарет в случае принятия законопроекта №1049 пойдут не в государственный бюджет, а к частным структурам-посредникам.

Напомним, принятие "маржи Холодова" привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019

Так, компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" в ноябре 2019 была вынуждена остановить производство на ее табачной фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн. грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Общие потери госбюджета от "маржи Холодова" в ноябре-декабре 2019 оцениваются в 2,5 млрд. грн.

Ситуацию в конце 2019 года смогло исправить лишь личное вмешательство Президента Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны, входящие и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. На встрече был инициирован меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

Но несмотря на договоренности и подписаня меморандума, 4 февраля 2020 парламент пидтвердил прийнятие законопроекта №1049.

Как показало голосование, позиция фракции "Слуга народа" по данному законопроекту разделилась. За отмену законопроекта проголосовали и лидер фракции Давид Арахамия, и председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.