подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента ветировать "маржу Холодова"
17 февраля 2020, понедельник, 10:01 626
Экономика 2020-02-17T10:01:01+02:00
Українські Новини
Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента ветировать "маржу Холодова"

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента ветировать "маржу Холодова"

Татьяна Зотова
маржа Холодова, Акциз, Табак, Даниил Гетманцев, Европейская Бизнес Ассоциация, Анна Деревянко, Сигареты
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com

На встрече бизнеса с Президентом Украины Владимиром Зеленским исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко поблагодарила Президента за уcпешный диалог с бизнесом. В качестве примера она напомнила о позиции Президента в решении табачного кризиса осенью 2019

В то же время, исполнительный директор ЕВА призвала Президента реализовать достигнутую договоренность в рамках данного диалога и наложить вето на законопроект №1049 чтобы отменить скандальную поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации начиная с осени 2019 последовательно отстаивали позицию против данного законопроекта и вообще против чрезмерного регулирования рынков и создания антиконкурентных преимуществ в пользу отдельных субъектов.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 Когда на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая совершенно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя председателя упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по Андрею Холодову по подозрению в превышении властных полномочий.

- Если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех. Мы были неприятно поражены тем, что важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко в письме к Президенту Украины еще в ноябре 2019 года.

По прогнозам ЕВА, в случае подписания и введения в действие законопроекта №1049, средняя цена на пачку сигарет вырастет на 18% - то есть в среднем на 7 грн. за пачку.

- И это в дополнение к предусмотренному Налоговым кодексом плановому увеличению акциза на 20% с января 2020 (подорожание в среднем на 6 грн. за пачку). Суммарное подорожание сигарет на 13 грн. за пачку может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли, прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

Причем средства от подорожания сигарет в случае принятия законопроекта №1049 пойдут не в государственный бюджет, а к частным структурам-посредникам.

Напомним, принятие "маржи Холодова" привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019

Так, компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" в ноябре 2019 была вынуждена остановить производство на ее табачной фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн. грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Общие потери госбюджета от "маржи Холодова" в ноябре-декабре 2019 оцениваются в 2,5 млрд. грн.

Ситуацию в конце 2019 года смогло исправить лишь личное вмешательство Президента Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны, входящие и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. На встрече был инициирован меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

Но несмотря на договоренности и подписаня меморандума, 4 февраля 2020 парламент пидтвердил прийнятие законопроекта №1049.

Как показало голосование, позиция фракции "Слуга народа" по данному законопроекту разделилась. За отмену законопроекта проголосовали и лидер фракции Давид Арахамия, и председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Больше новостей о: маржа Холодова Акциз Табак Даниил Гетманцев Европейская Бизнес Ассоциация Анна Деревянко Сигареты

В 2019 году крупный бизнес увеличил отчисления в б...
Большая партия табака изъята из незаконного оборот...
Стимулирование безналичных расчетов снизит уровень...
Законопроект №2543 решает ключевые проблемы сектор...
Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение
Новости
АО "Фармак" - единственный законный правообладатель обозначения "Корвалол Corvalolum", - выводы газеты "Юридическая практика" 11:11
В Виннице загорелась многоэтажка: есть погибший 10:59
Рубль после выходных "замер" в киевских обменниках 10:57
В центре Киева силовики проверяют вещи и документы: запланированы массовые акции 10:53
Великобритания введет новые правила для работников из ЕС 10:40
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине 14:24
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok