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17 февраля 2020, понедельник, 09:21 21
Экономика 2020-02-17T09:43:00+02:00
Українські Новини
"Фармак" поддержит стартапы в рамках сотрудничества с акселерационным хабом стартапов Sector X

"Фармак" поддержит стартапы в рамках сотрудничества с акселерационным хабом стартапов Sector X

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) поддержит стартапы в рамках сотрудничества с акселерационным хабом стартапов Sector X.

Об этом в ходе открытия хаба Sector X в инновационном парке Unit.city сообщил технический директор компании "Фармак" Андрей Гой.

"Зачем мы здесь? Чтобы найти новые точки развития компании в области 4P – предиктивной, превентивной, персонализированной и партисипативной медицины. Надо признать, что корпоративный сектор может эффективно эксплуатировать настроенную бизнес-модель, но он достаточно громоздок для того, чтобы породить идеи и продукты, которые выходят за рамки устоявшихся стереотипов. В стартаперской же экосистеме, зачастую один успех может быть достигнут только опираясь на плечи десятков провалов, поэтому уже само признание неизбежности ошибок и поражений даёт неудержимую свободу мысли.  Поэтому мы здесь за широтой замысла, за той синергией между индустрией и творчеством, которая позволит отыскать новые и востребованные решения для врачей, провизоров, пациентов, чтобы улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность", - отметил в своем выступлении Гой.

В рамках сотрудничества с  Sector X "Фармак" уже просмотрел порядка 20 предложений. На открытии презентовали себя 14 стартапов, 3 из которых медицинские.

"Это только начало, будут и другие стартапы. Для нас интересны направления на стыке продвинутой экспресс-диагностики, цифровой медицины, интерактивной вовлечённости пациента, позволяющие предсказыватьи предотвращать проблемы со здоровьем, а уж если они обнаружены, то с помощью биомедицинских и вычислительных технологий, определять причины и рекомендовать решения выявленных проблем", - сказал Гой.

Sector X – акселерационная платформа, которая объединяет направления помощи стартапам в построении международного бизнеса в тесном сотрудничестве с украинскими и международными корпорациями.

Направления Sector X: акселерационный хаб, корпоративные программы, венчурная школа.

Три ключевые направления хаба: BeautyTech, MedTech и Логистика.

Партнерами хаба в данных направлениях стали компании L'Oreal, "Фармак" и "Фокстрот".

Как сообщали УкраїнськіНовини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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