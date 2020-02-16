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16 февраля 2020, воскресенье, 12:29 496
Силовые структуры 2020-02-16T12:39:57+02:00
Українські Новини
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, - СМИ

Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, - СМИ

Ольга Фандорина
Ночной клуб, Избиение посетителей

Правоохранители в субботу днем провели обыски в ночном клубе FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве, где на прошлых выходных охрана избила посетителя. Об этом сообщает Голос со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Правоохранители провели выемку документов и ряд других следственных действий. Стражи порядка быстро отреагировали на инцидент и всего за неделю вышли на подозреваемых.

По словам источника, руководитель клуба Евгений Фокин якобы пытается воспрепятствовать следствию, в частности, уничтожил записи камер видеонаблюдения. Но следователи смогли получить видео, которые снимали посетителей заведения в тот вечер на свои телефоны.

Охрана якобы била парня ногами по голове на глазах у всех посетителей и его подруги, которая безрезультатно умоляла их остановиться. В больнице парню диагностировали перелом затылочной кости и два кровоизлияния в мозг.

Официальных комментариев от администрации заведения по этому инциденту пока нет, пишет издание.

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Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, - СМИ 12:29
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