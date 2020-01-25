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25 января 2020, суббота, 10:29 199
Происшествия 2020-01-25T10:30:32+02:00
Українські Новини
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком

Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком

Надежда Комендантова
ДТП под Киевом, ДТП с авто, ДТП с ребенком

Ночью субботы, 25 января, на окраине Ирпеня автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне находились водитель и 9-летний ребенок, которые вместе с автомобилем начали идти на дно.

Им удалось выбраться на берег. Мальчик в реанимации. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 01:00. Hyundai ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. Как водитель сообщил патрульным, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку.

Ребенок в реанимации. Фото: ИнформаторРебенок в реанимации. Фото: Информатор

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. Известно, что ребенка доставили в реанимацию. Характер травм ребенка неизвестен. Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

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