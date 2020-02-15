В сети подпольных складов правоохранители изъяли контрафактные сигареты на 20 млн гривен

Правоохранители изъяли контрафактные сигареты на более 20 млн гривен и более 900 тыс. гривен наличными в ходе обысков в сети подпольных складов 4 областях.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.



Согласно ему, правоохранители установили, что группа жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.



Склады располагались на территории Волынской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.



"15 февраля по результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей (привлечено более 500 правоохранителей) по местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1 500 ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн гривен, денежные средства на сумму более 900 тыс. гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны", - сказано в сообщении.



Прокуратура готовит ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.



Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

Сигареты. Фото: Facebook/Офис генпрокурора



Как сообщали Українськi Новини, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступает за введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.



Ранее одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен.