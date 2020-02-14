Сергей Лямец: Минэнерго vs Набсоветы - кто победит, пока Зеленский ищет нянь?

Журналист Сергей Лямец рассказал в своем блоге на сайте "Украинская правда" о противостоянии Минэнерго vs Набсоветов.

В начале февраля случилось большое событие: Минэнерго уволило главу набсовета энергетического монстра "Укргидроэнерго". Тот отказался выполнять указание, полученное за закрытой дверью от первого замминистра энергетики. В итоге, министерство его уволило.



Но прошло несколько дней, и суд приостановил решение Минэнерго. Главу набсовета "Укргидроэнерго" восстановили. При этом выставив Минэнерго как полных профанов, публично разъяснив, что уволить члена независимого набсовета можно только решением суда.



https://lb.ua/economics/2020/02/13/449830_gvozdiy_zayavil_vosstanovlenii.html



Почему это большое событие? Потому, что это прецедент. До сих пор независимые набсоветы были непробиваемой стеной для правительства. Но если сейчас Министерству энергетики удастся пробить эту стену, то смысл в независимых набсоветах потеряется раз и навсегда.



Пока что похоже, что Министерству энергетики придется проглотить обиду и отступить. Dura lex, sed lex. "Закон мне не нравится, но надо выполнять", – примерно такой перевод, применимо к этой истории. Кроме собственно юридической стороны, за спиной каждого такого независимого набсовета маячат "говорящие" аббревиатуры ЕБРР, МВФ и другие. Доноры дали Украине огромные суммы денег в расчете, что в Украине будут введены общепринятые мировые практики, в том числе управления государственной собственностью. Независимые набсоветы, в особой трактовке для Украины – их креатура.



Объясняю суть драки.



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ЛИКБЕЗ. ЧТО ТАКОЕ НЕЗАВИСИМЫЕ НАБСОВЕТЫ, ИХ МИНУСЫ И ПЛЮСЫ



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Набсовет "Укргидроэнерго" – нового образца. По закону 2017 года, в нем большинство должны составлять независимые члены. Формально, государство их назначает, а вот уволить по звонку – не может. В итоге, эти члены набсовета имеют бОльшую свободу действий в общении с министерством. Особый статус еще и в том, что их отбирает комиссия при участии ЕБРР, МВФ, МФК и других международных кредиторов. Сегодня такие набсоветы есть в десятках государственных компаний, среди которых "ПриватБанк", "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Укргаздобыча".



СМИ нещадно критикуют независимые набсоветы за то, что их конструкция ограничила влияние правительство влияния на госкомпании, поставив его в четкие рамки. И действительно, когда набсовет "Нафтогаза" ПОВТОРНО выписал многомиллионные премии Андрею Коболеву и его окружению, Министерство энергетики лишь развело руками. Топ-чиновники, включая премьера, сказали что-то вроде: мы не можем блокировать эту премию, так решил НЕЗАВИСИМЫЙ набсовет.



https://lb.ua/economics/2020/01/13/447044_rukovodstvo_naftogaza_poluchit_700.html



Аналогично, когда набсовет "Укрзализныци" уволил председателя правления Кравцова, правительство опять развело руками. Мол, нас просто уведомили. Хотя именно в случае УЗ есть подозрение, что давление со стороны правительства было. Набсовет уволил Кравцова незадолго до истечения контракта, вынужденно дав ему компенсацию в виде годового оклада, хотя формальных оснований не было – тот выполнял все KPI по контракту. Ситуация была крайне странной. Никто так и не объяснил, почему набсовет принял такое решение. То ли правительство в этой ситуации вообще бессильно. То ли набсовет оказался не такой уж независимый и поддался давлению со стороны правительства. Если давление таки было, то возникает разумное предположение, что Кабмин войдет во вкус. Успешно откатав схему увольнения руководителя УЗ, решил сделать то же самое с "Укргидроэнерго". Но – не получилось.



https://biz.liga.net/all/transport/novosti/kabmin-soglasoval-uvolnenie-glavy-ukrzaliznitsi-kravtsova



Еще один показательный примером роли набсоветов в новой юридической реальности является ситуация конца 2019 года, о которой я писал совсем недавно. Напомню, тогда возник конфликт между правительством и государственными корпорациями. Возник сумасшедший недобор налогов. Несмотря на то, что Минфин выстроил сумасшедшую по объемам и наглости пирамиду ОВГЗ, денег в бюджете не хватало. Поэтому несколько миллиардов решили выдавить по старинке, забрав их по звонку у государственных компаний. Среди этих компаний были, кстати, "Укрзализныця" и "Укргидроэнерго", а также титановые ГОКи.



Вот тогда-то и проявился конфликт между правительством и набсоветами госкомпаний. И не потому, что в набсоветах сидят такие безумные патриоты Украины. А потому, что для них существует мощная ответственность – не только уголовная, но и имущественная – за доведение до банкротства. То есть, в случае банкротства госкомпаний те люди, которые сидят в набсоветах, лишились бы своих машин и домов. Поэтому набсоветы встали в позу и попросту не допустили перечисление денег в бюджет сверх уже выполненного плана.



Пожалуй, это был первый случай, когда я решился похвалить независимые набсоветы. Правительство требовало, чтобы они достали и заплатили по несколько миллиардов. В прежние годы этот вопрос решался легко: госкомпании брали в банках кредиты и перечисляли в бюджет. Но в этот раз не вышло. Но в этот раз пути у них встали набсоветы, которые просто сказали "Нет". Выкручивайтесь сами.



https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5df8e46744ef2/



Если помните, все закончилось полюбовно. Правительство объявило секвестр бюджета – оно попросту отказалось финансировать десятки миллиардов гривен расходов, а еще не возместило часть НДС. Кроме того, крупнейшие монополии вроде "Нафтогаза Украины" и УЗ авансом перечислили налог на прибыль за 2020 год.



Но показательно именно то, что прямую атаку на госкомании удалось отбить. Независимые набсоветы сыграли роль буфера, который оказался достаточно силен, чтобы блокировать ручное управление и уберечь государственные компании от банкротства, дефолта и прочих неприятностей.



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В ЧЕМ СМЫСЛ НЕЗАВИСИМОГО НАБСОВЕТА



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После случая с доплатами стало понятно, что независимые набсоветы – нужны. И в целом механизм, предусмотренный законом 2017 года, работает. Он приучает топ-чиновников перестать действовать методами коммунизма в условиях, когда у нас уже нет коммунизма. Закон фактически приравнивает государственные корпорации к публичным компаниям. Владельцем как бы признается не правительство, а все население Украины. А значит, правительство не может просто так отдавать прямые указания независимому набсовету – а должно действовать только по процедуре. Правительству приходится работать по цивилизованным правилам. А они заключаются в том, что в начале года государство ставит набсовету показатели эффективности (KPI), а в конце года – принимает отчет. Если результаты не дотягивают до плановых – тогда применяются санкции к руководству компании: правлению и набсовету. Если плановые показатели выполнены, Кабмин не может никого трогать.



Самому руководству – и набсовету, и правлению – это положение вещей дает определенную независимость. Они больше не находятся под ежедневной угрозой увольнения. Уже не получится просто издать приказ по министерству и поставить на должность другого, нужного человека. Придется сначала приложить усилия, чтобы уволить старого по довольно сложной процедуре.



Плюс такого положения вещей в том, что такой председатель правления, например, может перестать оглядываться в сторону Банковой, Грушевского или Садовой. Безусловно, он должен находиться под контролем. Но сама возможность работать и делать преобразования без ежесекундной оглядки на министерство – очень важна. Появляется возможность привлекать на работу в госкомпании действительно профессиональных менеджеров, а не политических назначенцев.



Напомню, председатель правления УЗ Кравцов формально выполнял все показатели эффективности. Поэтому его так сложно было уволить, хотя правительство хотело. Поэтому в итоге ему пришлось выдать "золотой парашют" – компенсацию за досрочное увольнение в размере годового оклада.



Теперь к нашей ситуации. В случае с "Укргидроэнерго", примерно то же самое. Компания является хронически прибыльной. В 2019 году она заплатила 4 млрд грн налогов и 1,1 млрд грн дивидендов. За последние восемь лет она выросла втрое. Все это – при действующем гендиректоре. То есть, с формальной точки зрения, к нему даже докопаться сложно. Тот редкий случай...









Но Минэнерго попробовало.



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ТРИ ПРОБЛЕМЫ С УВОЛЬНЕНИЕМ ГЛАВЫ НАБСОВЕТА "УКРГИДРОЭНЕРГО"



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Произошла интересная история. Однажды главу набсовета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия вызвал на ковер первый замминистра энергетики Виталий Шубин. Он приказал уволить главу правления компании, четко озвучив, что в случае отказа уволят его самого. Гвоздий отказался.



"Ответка" пришла очень скоро. Министерство приняло решение уволить Гвоздия. Можно предположить, что Шубин собирался занять место главы набсовета.



В логике, которая работала до 2017 года – тогда был принят закон, вводивший независимые набсоветы – все правильно. Но лишь в той логике. По новой логике, вылезли наружу несколько проблем.



Первая проблема – "Укргидроэнерго" не является просто государственным предприятием. Компания уже корпоратизирована. Это значит, что, оставаясь на 100% в собственности государства, оно приняло форму акционерного общества и законодательство выставило рамки общения собственника, набсовета и правления. Не корпоратизированным госпредприятием остался "Энергоатом", поэтому его руководителя Юрия Недашковского так легко удалось уволить в декабре 2019 года. Его просто сняли приказом премьер-министра по подаче министра, придумав довольно свободную формулировку.



Так, как с Недашковским, было со всеми главами госкомпаний в предыдущие годы. Как только приходил новый министр, он тут же менял руководителей государственных предприятий, которые находились в подчинении его министерства. Достаточно было приказа.



Но такая ситуация не устроила кредиторов, которых Украина просила давать все больше и больше денег. Взглянем на ситуацию их глазами. Для них давать деньги папуасам, прошу прощения, – не комильфо. Поэтому международные кредиторы поставили конкретное условие: товарищи папуасы, мы больше не хотим терпеть ваши политические игры. Вы превращаете государственные предприятия в акционерные общества. Потом на эти корпорации выбирается независимый наблюдательный совет. В 2017 году утвердили тот самый закон, что решающий голос в набсовете имеют независимые члены. Они обязаны согласовывать решения компаний на сумму большую, чем 10% стоимости компании. А значит, берут на себя ответственность – в том числе имущественную – за решения правления компании.



Вторая проблема – уволенный Гвоздий оказался независимым членом набсовета. Уволить его министерство не может при всем желании. Не существует такой процедуры. Министерство может менять лишь зависимых членов набсовета. А Гвоздий был отобран на конкурсе под пристальным вниманием ЕБРР, МВФ, МФК и других как независимый член набсовета. У него другой статус. Он и другие отобранные по той же процедуре составляют костяк набсовета, который менять просто так нельзя.



Собственно, это и зафиксировал Окружной админсуд Киева, когда остановил решение Минэнерго. С отметкой, что решение министерства очевидно противоправное – в том смысле, что процедура увольнения не соблюдена.



Третья проблема – поскольку глава набсовета "Укргидроэнерго" был независимым, то Минэнерго придется объяснять ЕБРР, МВФ и другим кредиторам, что происходит. В неудобном положении оказался и президент Владимир Зеленский, и премьер Алексей Гончарук. Им станет тяжелее вести переговоры с ЕБРР и МВФ.



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БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШУБИНА



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Возможный корень проблемы всей этой истории лежит в персоне Виталия Шубина.



По моим данным, с момента назначения первый замминистра энергетики Шубин изо всех сил пытался занять кресло в наблюдательном совете какой-то крупной энергокомпании. Естественно, речь идет о государственных компаниях. В частности, Шубин принял участие в конкурсе на председателя правления "Укрэнерго" – но не прошел. После этого долго говорили, что он может возглавить "Энергоатом". В конце концов, Шубин победил в конкурсе в "Укргидроэнерго" как зависимый член, назначаемый государством.



Лично до меня дошли слухи, что Шубин сам издал приказ о проведении конкурса на отбор зависимого члена набсовета. Он же сам на себя возложил функцию контроля за проведением конкурса. Далее, сам принял в нем участие и сам победил. Наверное, это какое-то счастливое совпадение. Но на самом деле похоже на жесткую коррупцию.



Само по себе стремление Шубина занять пост в энергокомпании – странное. Выглядит как конфликт интересов. Казалось бы, ты уже первый замминистра. Мало того, что должность политическая, и ее не следует совмещать с работой "в полях". Так эта должность еще и полновесная. Полномочий и ответственности – более чем с головой. Бери и делая. Воплощай стратегию, проводи политику государства.



Но нет. Возможно, Шубин хорошо понимает, что должность замминистра – очень временная. Согласно законодательству, при отставке министра автоматически происходит отставка его замов. А это означает, что придется уйти в никуда. А вот работа в набсовете крупной энергетической компании является таким себе запасным аэродромом, который можно получить, используя сегодняшнее служебное положение. На самом деле, история довольно частая для украинской политики.



Возможно также, что Шубину не хватало зарплаты, которую он получает как первый замминистра. Мы все помним заявление премьера Гончарука, в котором он объявил, что зарплата министра теперь не может превышать три минимальные зарплаты. А ведь это, честно говоря, смешные суммы. Жить как-то надо.



Другое дело – зарплата и влияние генерального директора "Укргидроэнерго". Насколько мне рассказали мои источники, именно эта позиция – а не даже пост в набсовете компании – является главной целью Шубина. Если правильно договориться, на этой позиции можно задержаться на несколько лет. А это положение в обществе, деньги, статус и в потенциале – министерский пост. Но, если все действительно так, Шубина спіткала прикра несподіванка. Уволить нынешнего гендиректора не удалось, потому что помешал глава набсовета. Вот почему Шубин пытается сейчас зачистить главу набсовета. Но с этим опять есть сложность. Объективных причин для смены руководства пока не видно. Компания глубоко прибыльная и благополучная.









Нынешний глава набсовета "Укргидроэнерго" оказался непростым препятствием. Уволить его с нахрапа оказалось невозможно. Поэтому я подозреваю, что теперь Минэнерго начнет торпедировать руководство компании информационно. Примерно так министр Алексей Оржель и его команда через премьера торпедировали Юрия Недашковского.



Но тут есть и оборотная сторона. Действия Минэнерго очень походят на классическую коррупцию. Когда власть используется для того, чтобы освоить потоки крупной государственной компании. Ну и не будем забывать, что ЕБРР, МВФ и другие международники могут дойти до президента Зеленского. Тогда, того и гляди, мы увидим смену министра энергетики. А с ним – и Шубина за компанию.



Наблюдаем за схваткой титанов. На какие шаги и, возможно, ухищрения для смены руководства компании готов пойти Шубин – будем посмотреть.