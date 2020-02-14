подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 февраля 2020, пятница, 18:43 457 Видео
Экономика 2020-02-14T18:44:25+02:00
Українські Новини
Газовое оборудование для авто должно быть под контролем, – блогеры

Газовое оборудование для авто должно быть под контролем, – блогеры

Ольга Фандорина
Газ, Газ для автомобилей

Украинские блогеры возмущены требованиями Украинской газомоторной ассоциации отменить сертификацию газобаллонного оборудования.

В частности, Александр Аронец написал, что "рынок должен думать не только о собственных прибылях, но и о безопасности людей".

"С нового года в этой сфере появились новости - государство пытается унифицировать правила переоборудование и сертификации. Теперь автомобиль нельзя переоборудовать в подпольных мастерских, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, экономя на б/у баллонах, клапанах и т. д. Я далек от мысли, что нынешние правила - идеальные, но это, по крайней мере, попытка привести отрасль к минимальным стандартам качества и безопасности. Как оказалось, это не понравилось некоторым общественным организациям, которые, очевидно, представляют в том числе сертифицированные станции установки ГБО. И вот они провели круглый стол, по итогам которого требуют от государственных органов отменить выдачу сертификатов исключительно в органах сертификации. У меня вопрос, как у гражданина. Возьмут на себя представители этих ОО персональную ответственность за безопасность на улицах, или в ситуации, когда ГБО взрываются? Да, это очень редкие случаи, но они есть. Я лично заплатил бы и 2500грн. реальной экспертизу и сертификат - и установку проверишь на утечку газа, и с полицией проблем не будет. Безопасность на 1 месте. После нововведений, граждане просто не смогут экономить на собственной безопасности (и общественной), а, соответственно, все эти кустарные ГБО-центры закроются. Вот в чем проблема и вот почему все они собрались, а вовсе не из-за цены". – написал Александр Аронец.

Блогер Кирилл Сазонов опубликовал на своей странице в фейсбук шокирующее видео газобаллонного оборудования, установленного без соблюдений правил безопасности и технических стандартов.

Известный журналист Сергей Иванов в своем блоге на "Цензор.Нет" "Конец эпохи газовых "пиратов" написал, что установщиков устаревшего и неисправного ГБО больше интересует выгода, чем безопасность людей.

А Михаил Шнайдер поинтересовался, "как какая-то непонятная организация может решать за всех водителей Украины".

Стоит отметить, что Ассоциация дала ответ на этот вопрос, но в комментариях к своему посту - "водителей мы не обсуждаем".

Больше новостей о: Газ Газ для автомобилей

Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ
Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Новости
Лукашенко признал, что Россия давит на Белорусь, заставляя объединиться 19:07
На STEM is FEM украинские школьницы встретятся с министром образования Украины и послом ФРГ 19:06
В Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина 19:03
Газовое оборудование для авто должно быть под контролем, – блогеры 18:43 Видео
Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ 18:42
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
больше новостей
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok