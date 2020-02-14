Бойко требует вернуть льготы афганцам по решению Конституционного Суда

Несмотря на решение Конституционного Суда, принятое ещё в 2018 году, правительство отказывается вернуть ветеранам войны в Афганистане льготы, отобранные у них пять лет назад. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств, сообщается на официальном сайте фракции.

Политик напомнил, что в 2015 году афганцев и членов семей погибших воинов лишили целого ряда льгот. "Оппозиционная платформа - За жизнь" добилась в Конституционном Суде восстановления справедливости. Но, невзирая на имеющиеся решения Конституционного Суда, правительство не спешит их выполнять.

"Невыполнение Кабмином решений КС – это уголовное преступление. Льготы афганцам должны быть немедленно восстановлены. Это вообще позор для власти, когда вот так нагло игнорируется решение Конституционного Суда и люди не могут получить положенные им по закону льготы. А на фоне проводимой медреформы уже с 1 апреля 2020 г. могут быть существенно урезаны медгосгарантии для ветеранов-афганцев. Это недопустимые вещи. Мы сделаем всё, чтобы восстановить права граждан, обеспечить их социальную защиту", – подчеркнул Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться выполнения всех решений Конституционного Суда, которыми восстанавливаются права граждан, в том числе ветеранов и чернобыльцев.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже зарегистрировали в Верховной Раде проект Постановления №3051 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения.

Это Постановление обязывает центральные органы исполнительной власти привести нормативно-правовые акты в соответствие с законами Украины "О пенсионном обеспечении", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" с учетом положений, которые были восстановлены решениями Конституционного Суда.