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14 февраля 2020, пятница, 16:52 544
Общество 2020-02-14T16:56:32+02:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation стал стратегическим партнером Украинского культурного фонда

Zagoriy Foundation стал стратегическим партнером Украинского культурного фонда

Петр Стуженко
Украинский культурный фонд, УКФ, Zagoriy Foundation, Евгения Мазуренко
Евгения Мазуренко, директор Zagoriy Foundation. Фото: пресс-служба
Евгения Мазуренко, директор Zagoriy Foundation. Фото: пресс-служба

Zagoriy Foundation и Украинский культурный фонд (УКФ) заключили Меморандум о партнерстве и сотрудничестве в рамках программы УКФ "Культурна доброчинність".

Стороны намерены объединить усилия, чтобы способствовать реализации государственной политики в сфере культуры и искусства, а также производству конкурентоспособного национального культурного продукта.

"Партнерство станет прецедентом эффективного взаимодействия государственного и частного фондов, имеющих общее видение дальнейшего развития культуры и страны, основанной на разнообразии и согласии", - прокомментировала исполнительный директор УКФ Юлия Федив.

Директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко отметила, что поддержка культурного наследия и популяризация искусства – важная часть работы Zagoriy Foundation.

"В этом году Zagoriy Foundation дофинансирует проекты Фонда в рамках утвержденного бюджета. Сумма взноса составляет 1,5 млн гривен", - сообщила она.

Zagoriy Foundation создан в 2015 году. Фонд основали члены семьи Загорий, совладельцы фармацевтической компании "Дарница". Zagoriy Foundation реализовал или реализует 45 проектов, на которые было привлечено более 20 млн гривен. Эти проекты охватили около 200 тыс. бенефициаров. Одно из основных направлений деятельности Zagoriy Foundation – популяризация идей филантропии среди украинцев. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок – части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году на основании соответствующего закона. Его цель – содействие развитию национальной культуры и искусства в Украине, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, поддержка культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Проекты для поддержки отбираются на конкурсной основе.

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