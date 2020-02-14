подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 февраля 2020, пятница, 15:51 1117
Общество 2020-02-14T16:00:27+02:00
Українські Новини
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку

Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку

Денис Иванеско
Александр Усик, Алексей Гончарук, Бокс, Реакция соцсетей

Боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу Александр Усик считает, что у премьер-министра Алексея Гончарука есть боксерский потенциал.

Об этом Усик сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

Агентство обратилось к Усику с просьбой оценить фото молодого Гончарука, который позировал в  боксерских перчатках на одной из вечеринок.

"Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!", - сказал боксер.

В последнее время в соцсетях массово распространяют фото молодого Гончарука, где тот стоит в боксерских перчатках и соответствующей стойке.

Недавно Гончарук пообещал, что февральские платежки за коммуналку будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Александр Усик Алексей Гончарук Бокс Реакция соцсетей

Основатель Pizza Veterano Остальцев назвал украинс...
Не митингом единым: опубликованы новые фото молодо...
Поединок Редкача и Хегая посмотрели два миллиона т...
В сети троллят депутата Брагара, предложившего про...
Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене
Новости
PinchukArtCentr уволил медиаторов: в галерее попытались объясниться 16:41
Сотрудницу академии СБУ за тысячу долларов заказал киллеру ее бывший муж 16:14
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку 15:51
На выходных в Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов 15:48
Спикер Путина Песков назвал враньем сюжет "Схем" о встрече Зеленского и Патрушева, — росСМИ 15:44
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия 17:53
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
Минздрав засекретил информацию о местах размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok