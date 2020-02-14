Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку

Боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу Александр Усик считает, что у премьер-министра Алексея Гончарука есть боксерский потенциал. Об этом Усик сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам. Агентство обратилось к Усику с просьбой оценить фото молодого Гончарука, который позировал в боксерских перчатках на одной из вечеринок. "Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!", - сказал боксер. В последнее время в соцсетях массово распространяют фото молодого Гончарука, где тот стоит в боксерских перчатках и соответствующей стойке. Недавно Гончарук пообещал, что февральские платежки за коммуналку будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже