Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку

Боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу Александр Усик считает, что у премьер-министра Алексея Гончарука есть боксерский потенциал.

Об этом Усик сказал в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

Агентство обратилось к Усику с просьбой оценить фото молодого Гончарука, который позировал в боксерских перчатках на одной из вечеринок.

"Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!", - сказал боксер.

В последнее время в соцсетях массово распространяют фото молодого Гончарука, где тот стоит в боксерских перчатках и соответствующей стойке.

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