На пенсию в Украине нужно копить: как выгоднее насобирать на безбедную старость

В то время, как пенсионный возраст и страховой стаж в Украине повысили, а ПФУ разъяснил, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока, уже сейчас доходы Пенсионного фонда Украины покрывают только чуть больше 50% потребностей в пенсиях, остальную сумму покрывает бюджет. А через 10 лет ситуация ухудшится еще больше.

Как пишет "Сегодня", по данным Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать всего 40% граждан, остальным придется довольствоваться социальным пособием.

"Коэффициент замещения будет постепенно падать и к 2050 году будет составлять только 18%", – рассказывает Татьяна Сальникова, глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Единственный способ для нынешних работающих украинцев обеспечить себе безбедную старость – накапливать деньги на пенсию. Сделать это сейчас можно тремя способами:

банковский депозит;

отчисления в негосударственный пенсионный фонд;

пенсионное страхование.

У каждого из этих способов есть свои выгоды и риски.

Банковские депозиты

Копить на пенсию в банках можно только с помощью обычных вкладов, которые банки, как правило, принимают на достаточно короткий срок – максимум до 2-3 лет. Затем депозит нужно продлевать или, если условия банков изменились, открывать заново. И в момент, когда срок депозита заканчивается, может возникнуть соблазн забрать деньги из банка и использовать на что-то более актуальное, чем пенсия, особенно если до нее еще далеко. Именно поэтому многие эксперты считают депозиты самым ненадежным способом пенсионного накопления.

На сегодня банки дают самую надежную гарантию доходности, и эта доходность достаточно высокая – 12-17%. Однако параллельно со снижением учетной ставки НБУ будут снижаться и проценты по вкладам, предупреждают эксперты. Во многих странах Евросоюза, например, уже есть отрицательные или "нулевые" банковские ставки. Так что от снижения доходности по банковским депозитам никто не застрахован.

К тому же следует помнить, что в случае ликвидации банка, его банкротства Фонд гарантирования вкладов вернет вкладчику максимум 200 тыс. грн. Если сумма накоплений будет больше, эти деньги просто могут "сгореть".

Пенсионное страхование

Пенсионные программы существуют у страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни. Таких компаний в Украине чуть более десятка, и практически у каждой из них есть по несколько видов пенсионных программ, со своими условиями и запретами.

Если же говорить об общих принципах работы, то одно из отличий страхования от депозитов и от вкладов в негосударственные пенсионные фонды – обязательные отчисления в определенный период: в месяц, в квартал, в год. Одни рассматривают это как позитив, другие – как негатив такого вида накоплений.

"Если человек заключает со страховой компанией контракт, он берет на себя обязательство вносить регулярно определенны суммы. Если он передумает, ему будет сложно отказаться от платежей. То есть страховая компания будет дисциплинировать", – рассказывает финансовый консультант страховой компании Алексей Миколенко.

В то же время многие остерегаются заключать договоры пенсионного страхования именно из-за такой обязательности платежей. Не все уверены в стабильности своего дохода, а потому люди переживают, что лишатся процентов и страховых выплат, если, скажем, через какое-то время не будут иметь возможности делать оговоренные страховые отчисления.

Еще одно преимущество пенсионного страхования – выплата некоторых сумм в случае наступления страхового случая. А при страховании жизни к страховым случаям относятся любые проблемы, начиная от перелома и ожога и заканчивая потерей нетрудоспособности и смерти. Размер страховки зависит от суммы страховых взносов, но эти выплаты делаются не за счет взносов, а из средств компании.

В случае полной потери трудоспособности застрахованным лицом многие страховые компании освобождают его от дальнейших платежей, тем не менее продолжая вносить указанные в договоре суммы из своих средств.

Страховые компании, по законодательству, имеют право гарантировать застрахованным лицам прибыльность их страховых взносов максимум в размере 4% годовых. По факту сегодня успешные страховые компании показывают гораздо большую прибыльность, которая соразмерна с прибыльностью банковских вкладов.

По закону, с денег, уплаченных как пенсионные страховые взносы, не взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, подав соответствующее заявление в налоговую и декларацию, можно вернуть по итогам года 18% от размера пенсионных взносов.

Из очевидных минусов пенсионного страхования можно назвать жесткий отбор кандидатов. Если по каким-то параметрам человек не подходит, ему могут отказать в пенсионном страховании. Например, на сайте одной из страховых компаний есть такой перечень "табу":

- лица в возрасте старше 55 лет

- лица с инвалидностью

- больные диабетом, лица с почечной недостаточностью, перенесшие инфаркт или инсульт

- нарко- или алкозависимые

- ВИЧ-инфицированные или больные СПИДом.

Негосударственные пенсионные фонды

К плюсам НПФ можно отнести невозможность банкротства. Как мы уже писали, фонд – неприбыльная организация, он имеет право тратить на свою деятельность только 5% от суммы вкладов. Распоряжаться деньгами вкладчиков не может – это делает организация-администратор, при этом сами деньги хранятся в банке. Такой тройной взаимоконтроль призван минимизировать возможность потери или обесценивания вкладов. Однако полной страховки на этот счет не существует. Теоретически эксперты допускают возможность умышленно неправильного распоряжения пенсионными вкладами (например, что деньги удастся вывести путем вложения в невыгодные активы). Однако до сих пор крупные и надежные НПФ демонстрировали прибыль на уровне банковских депозитов и даже выше – на зависть аналогичным западным структурам.

К позитивам НПФ также можно отнести необязательность вкладов (можно сегодня заплатить 300 грн, а через месяц 3000, а через год сделать перерыв в платежах или вообще "забыть" о договоре до пенсии). Возможность открыть пенсионный счет хоть за год до выхода на пенсию. А также возможность получать выплаты на 10 лет раньше наступления официального пенсионного возраста. Как и в страховых компаниях, в НПФ сумма вкладов освобождается от налогообложения НДФЛ. Но, в отличие от страховых, возвращенную сумму этого налога можно сразу положить на пенсионный счет в фонде и расценивать ее как дополнительные проценты.

Минусом можно считать то, что, по законодательству, пенсионный фонд не имеет права гарантировать вкладчикам даже минимальной прибыли.

Где можно больше заработать?

Попробуем сравнить возможную прибыльность пенсионной страховки и пенсионных вкладов. Отметим сразу, что прибыльность страховых вкладов посчитать с помощью калькуляторов на сайтах не получится – расчеты делают только представители компаний. Поэтому мы решили отталкиваться от условий, которые поставила страховая компания. Для расчета взяли немалую, но "круглую" сумму – платить по 1000 грн в месяц в течение 14 лет.

Страховая компания:

В одной из страховых компаний, к которой мы обратились, нам сообщили, что по истечении страхового договора, то есть через 14 лет, на счету соберется порядка 316 тыс. грн. При этом за 14 лет застрахованное лицо уплатит только 168 тыс. грн. Уверяли: считали из расчета 12% годовых. Но сумма может быть и больше, если деятельность компании будет успешной. Плюс в эту сумму не были включены 18% возврата НДФЛ, которые можно будет получить от налоговой. Какой будет итоговая сумма при гарантированной доходности страховой компании – 4% – выяснить не удалось.

После завершения выплат по договору 316 тыс. можно будет забрать сразу, а можно получать в виде ежемесячных пенсионных выплат. На остаток по-прежнему будут начисляться проценты, поэтому средняя выплата в месяц составит порядка 4700 грн.

Добавим, что сразу после заключения договора компания гарантирует дополнительную страховую сумму в размере 125 тыс. грн – в случае проблем со здоровьем или несчастных случаев можно обращаться за компенсацией, она составит от 3 до 100%, в зависимости от сложности проблемы.

Негосударственный пенсионный фонд:

В НПФ своя особенность калькулятора: ожидаемую доходность ты можешь выбрать только сам. Ведь фонд, как уже говорилось, ничего не гарантирует – не имеет права.

Для сравнения ставим 12% – такую же ставку, по которой нам (якобы) считали доход в страховой компании. Внесенная сумма не меняется (168 тыс. грн). А вот накопленная сумма оказывается больше – 413,5 тыс. грн. В другом НПФ при таких же введенных параметрах накопленная сумма составила более 435 тыс. грн. Если получать с этой суммы пенсию аннуитетом (равными частями) в течение 20 лет, размер пенсии составит более 6500 грн в месяц (с учетом того, что накопленная сумма тоже будет обрастать процентами).

При расчетной доходности в 4% (это гарантированные проценты страховых компаний) накопить в НПФ удастся только 224 тыс. грн (168 тыс. платежей, 56 тыс. процентов). В таком случае по калькулятору одного НПФ пенсия (если получать ее 20 лет) составит 3,5 тыс. грн, по калькулятору другого – всего 1400 грн.

Однако на сегодняшний день 4% доходности – это страшный сон НПФ. Лидеры рейтинга показывают доходность за последних 5 лет на уровне 18-24%. Напомним, вкладчики НПФ могут хоть каждый год менять пенсионные фонды, если их не устраивает результат деятельности прежнего.

Банковский депозит:

Найти депозит с небольшой первоначальной суммой (1000 грн), возможностью ежемесячного пополнения и капитализацией процентов оказалось не так просто. Чтобы предоставить такие условия, банки хотели либо получить крупную сумму в первый месяц (5 тыс. грн и выше), либо выплачивать проценты ежемесячно на карту, а не добавлять к сумме вклада.

Тем не менее мы нашли несколько предложений, где можно было начинать депозит с 1000 грн и каждый месяц вносить такую же сумму. Правда, максимальный срок такого депозита составлял 2 года. Затем его надо продлевать либо открывать новый.

Итак, в одном из государственных банков при нужных нам условиях доходность депозита составляет только 10%. Если получится продлевать такой депозит в течение 14 лет на аналогичных условиях, сумма накоплений составит 354 тыс. – это больше, чем с при страховании и чем в НПФ. Однако, напомним, маловероятно, что банковские ставки будут оставаться такими же высокими на протяжении 14 лет.

При 12% годовых доходность банковского депозита за 14 лет составит вообще 437 тыс. грн, утверждает калькулятор. Правда, в расчетах явно не учтены налоги, которые платятся с процентов – 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор. А за вычетом этих налогов доходность составит менее 300 тыс. грн – даже меньше, чем нам насчитали в страховой компании.

Какой стаж нужен для получения пенсии в Украине. Инфографика: ПФ

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