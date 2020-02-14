17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли"

В понедельник, 17 февраля 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Нет продаже земли" по инициативе Национального штаба защиты родной земли в Киеве.

Участники пресс-конференции:

Виталий Нестор , председатель Киевской городской партийной организации "Батьківщина";

, председатель Киевской городской партийной организации "Батьківщина"; Михаил Ковальчук , председатель Национального штаба защиты родной земли в Киеве;

, председатель Национального штаба защиты родной земли в Киеве; Юрий Власенко, юрист Центра защиты киевлян.

Во время события участники заявят о том, что только народ имеет право решить судьбу украинской земли.

Аккредитация обязательна до 09:00, 17 февраля по телефону: +38 095 55 33 088 или через e-mail: motherland.kiev.press@gmail.com

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal