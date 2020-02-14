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  • 17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли"
14 февраля 2020, пятница, 13:53 9
Пресс-центр 2020-02-14T14:04:14+02:00
Українські Новини
17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли

17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли"

Алина Заика

В понедельник, 17 февраля 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Нет продаже земли" по инициативе Национального штаба защиты родной земли в Киеве.

Участники пресс-конференции:

  • Виталий Нестор, председатель Киевской городской партийной организации "Батьківщина";
  • Михаил Ковальчук, председатель Национального штаба защиты родной земли в Киеве;
  • Юрий Власенко, юрист Центра защиты киевлян.

Во время события участники заявят о том, что только народ имеет право решить судьбу украинской земли.

Аккредитация обязательна до 09:00, 17 февраля по телефону: +38 095 55 33 088 или через e-mail: motherland.kiev.press@gmail.com  

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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