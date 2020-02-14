"Мафия крови" начала войну с Радуцким из-за законопроекта №2429, - политолог Голобуцкий

В случае принятия законопроекта №2429 украинский "черный рынок крови" прекратит свое существование, и его бенефициары потеряют свой источник дохода. Именно этим объясняются массовые атаки как на сам проект закона, так и на его инициатора - председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого, - уверен заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Он пояснил, что законопроект №2429, помимо прочего, регулирует рынок донорской крови.

"Для информации: Банки крови не могут помочь всем, ведь при норме в 33 донора (надежнее - 40, это только 4% населения) на 1000 человек - в Украине только 11. Официальная стоимость крови для донора: 16 грн за 100 мл. "Рынок донорской крови" звучит цинично - но таковы реалии, даже если на это закрывать глаза. Подавляющее большинство украинцев в курсе, насколько проблемным является вопрос донорской крови: где найти нужную, при том быстро. Момент "бесплатно, так гарантировано" не работает: рано или очень рано родственникам или друзьям пациента кто-то намекает, где и по какой цене можно купить нужную кровь. Да, это позволяет решить проблему (если, конечно, удается найти деньги). Но это, собственно, и есть "черный рынок". Точнее, почти легальный "черный рынок", ибо всем надо, проблема есть, и проблему-то надо решать", - написал политолог в Facebook.

По словам Голобуцкого, именно наличие "черного рынка крови" и отсутствие у государства средств на современное оборудование для генетического тестирования крови приводит к массовому инфицированию украинцев во время переливаний.

"Для донорской крови "качество" - это такой приличный эвфемизм к словам "не смертельно опасна", "не заражена гепатитом или ВИЧ" и др. Чтобы не сразу народ пугать. Разве те, что очень заинтересуются вопросом, выяснят невеселый факт: в Украине едва ли не все гемофилики - заодно и гепатитные больные. Собственно, из-за переливания "некачественной" (чит. просто - "зараженной") крови. Это не потому, что у нас все работники отрасли - злобные пофигисты. Это потому, что оборудование для контроля стоит несколько дорого, мягко говоря. А у государства нет средств", - отметил политолог.

Он отметил, что именно эти проблемы призван решить законопроект №2429. "Автор законопроекта Михаил Радуцкий предложил вариант: хорошо, государство не имеет средств на оборудование. Но кровь должна быть безопасной. И одинаково доступной для всех пациентов (об этом мы брали на себя отдельное обязательство перед ЕС). В такой ситуации обычно государство пускает на рынок коммерческие компании, которые могут себе позволить любое оборудование. При этом государство очень жестко лицензирует участников специфического рынка. И следит, чтобы легализованный рынок уравновесил потребности социальные и коммерческие (в смысле, кто может заплатить - платит и имеет, кто не может - не платит, но все равно имеет, а не тихо умирает с формулировкой "извините, нужной крови нет")", - написал Голобуцкий.

По его мнению, это вполне рабочий вариант решения проблем, которые тесно привязаны к базовым социальных обязательствам государства. Впрочем, по словам политолога, сопротивление этой реформе уже имеет организованный характер.

"Вокруг законопроекта №2429 уже подняли панику: "из украинцев будут массово выкачивать кровь и продавать оптом за границу, государство останется без донорской крови, а у нас - война!". Ну, хорошо, хоть так о войне сказали. А по экспорту: да, статья 22 Закона Украины "О донорстве крови и ее компонентах" так и осталась с вполне однозначной формулировкой: "Вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен только в случае предоставления гуманитарной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций по решению Кабинета Министров Украины по условиям полного обеспечения ими требований охраны здоровья населения Украины", - отметил эксперт.

Резюмируя, он отметил, что сегодня нельзя спрогнозировать, удастся ли Михаилу Радуцкому одержать победу в этой войне с мощной "мафией крови".

"Вы представляете объем украинского "черного рынка крови"? Только пострадавших в ДТП за прошлый год - почти 33 000. А еще хронически больные. И раковые больные. А еще - часть рожениц. А еще - часть плановых операций. Это огромные деньги. Да, законопроект требует уточнений и поправок. Фактически Радуцкий, как автор выступил против мощной "мафии крови". Не факт, что устоит. Но по крайней мере он пробует", - заключил Алексей Голобуцкий.

Напомним, проект закона №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" был принят парламентариями в первом чтении 20 декабря 2019.