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13 февраля 2020, четверг, 20:15 101
Судебная власть 2020-02-13T20:15:52+02:00
Українські Новини
Главарям группировки "Сомали" заочно сообщили о подозрениях из-за обстрела Авдеевки в 2015 году

Главарям группировки "Сомали" заочно сообщили о подозрениях из-за обстрела Авдеевки в 2015 году

Анна Рудык
Авдеевка, Теракт, ДНР, СБУ
Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заочно сообщила боевикам незаконного вооруженного формирования "Батальон "Сомали" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" о подозрении в участии в террористическом акте в Авдеевке 26 января 2015 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Указано, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с временно подконтрольной боевикам территории.

Согласно выводам комплекса экспертиз, боевики вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

Во время обстрела было выпущено не менее 70 таких снарядов.

Согласно сообщению, в результате теракта погибли 2 мирных жителей, еще 2 были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

Отмечается, что избежать гораздо большего количества жертв удалось  благодаря предварительному обстрелу боевиками города из ствольной артиллерией, большинство жителей Авдеевки оставались в бомбоубежищах.

Следователи СБУ установили участие в обстрелах боевиков 2 подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали".

Гаубичной батареей командовал "подполковник гвардии" с позывным "Море", который непосредственно предоставлял необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе 2 единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по прозвищу "Академик".

Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

Отмечается, что перехваченные СБУ переговоры боевиков свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел мирного города, где в то время не находился ни один украинский военный.

"Подполковнику Море" и его сообщнику "Академику" инкриминируются ч. 1 ст. 258-3 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 260 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 258 (проведение террористического акта), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (проведение умышленного убийства), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Оба боевика объявлены в розыск.

Как сообщали Українськi Новини, 8 февраля 2017 года боевика "Гиви" взорвали в своем кабинете в Донецке.

Ранее в СБУ озвучили вероятных заказчиков смерти Гиви.

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