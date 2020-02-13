НАПК выдало Константину Кулику решение, позволяющее ему вернуться в правоохранительные органы, - СМИ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не указало на нарушения в декларации экс-прокурора Константина Кулика, тем самым выдав решение, с которым он через суд может получить право вернуться работать в правоохранительную систему. Об этом сообщается в расследовании издания "Дело" "Как НАПК одиозному прокурору Кулику р е путацию отбеляло"

Так, по информации издания, решением НАПК от 30.11.2019 № 2914 "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016, представленной Куликом Константином Геннадьевичем, военным прокурором сил антитеррористической операции" было заявлено, что нарушений в декларации нет

При этом в издании подчеркивают, что агентством случайно или умышленно было проигнорировано нарушение в части декларирования информации о квартире, принадлежащей дочери.

"Константин Кулик во всех (2015-2019) поданных декларациях указывает дочь Кулик Алису-Александру Константиновну, которой принадлежит квартира площадью 92,6 м2. При этом господин Кулик указывает, что информацию о дате получения права собственности этот член семьи ему не предоставил. Как не сообщила малолетняя дочь отцу и стоимость квартиры на дату получения права собственности.

В действительности же квартира по адресу проспект 40-летия Октября, д. 62 общей стоимостью 558 773 грн была зарегистрирована на дочь

15.12.2012 - в момент, когда он находился в законном браке с матерью своей дочери Ириной Нимец. А значит, если господин прокурор не нарушал Гражданский кодекс, они с матерью ребенка присутствовали на сделке и давали письменное нотариально заверенное согласие на покупку квартиры. И есть все основания утверждать, что Константин Кулик заведомо указал в декларациях недостоверную информацию, совершив тем самым уголовное преступление, связанное с коррупцией, предусмотренное статьей 366-1 УК Украины", - говорится в расследовании.

Издание указывает, что именно это положительное заключение НАПК стало основанием для обжалования Константином Куликом позиции обвинения по незаконному обогащению для того, что настаивать на закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. "Принципиально отметить, что именно закрытие таким способом необходимо Константину Кулику, чтобы считать себя полностью оправданным, а также "репутационно отбеленным" для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Он не воспользовался возможностью закрыть дело в связи с декриминализацией статьи о незаконном обогащении. Оправдательный приговор будет так же означать выдачу ему индульгенции на продолжение своей противозаконной деятельности. ВАКС - это высокая вероятность обвинительного приговора и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах для наиболее одиозного украинского "правохранителя", - отмечает автор.