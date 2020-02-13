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13 февраля 2020, четверг, 15:25 11
Политика 2020-02-13T15:27:38+02:00
Українські Новини
Международные фининституты должны отреагировать на действия Минэнерго в отношении членов Набсовета Укргидроэне

Международные фининституты должны отреагировать на действия Минэнерго в отношении членов Набсовета Укргидроэнерго, - нардеп Василевская

Анна Рудык
Ольга Василевская, Укргидроэнерго, Минэнерго
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook

Народный депутат Ольга Василевская считает, что у Министерства энергетики существуют планы "через колено", противоправно сменить руководителей госпредприятий, в том числе и членов их Наблюдательных советов.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Сама идея создания независимых Набсоветов заключалась в том, чтобы политические руководители не могли влиять на деятельность того или иного субъекта хозяйствования. Слом системы и дискредитация Набсоветов говорит о том, что существуют планы министерства "через колено", противоправно сменить руководителей этих предприятий, в том числе и членов наблюдательных советов", - сказала она.

По ее словам, досрочное прекращение полномочий главы Набсовета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия приказом Минэнерго свидетельствует о бестолковой кадровой политике министерства.

"Думаю, что в целом это свидетельствует о бестолковой кадровой политике Министерства энергетики по всем государственным предприятиям. Это касается не только Укргидроэнерго, но и других предприятий. Противозаконные действия идут по всем предприятиям. Это приведет к тому, что люди будут подавать в суды на восстановление и получать компенсацию с госбюджета. Если вы хотите уволить человека, то найдите за что. Если вы не можете найти за что уволить, то дайте возможность людям работать, потому что если мы всех уволим, то будет очень плохо. Вы знаете, что сейчас много конкурсов проходит на те или иные должности, которые потом аннулируются, потому что выигрывает не тот человек, который нужен тому или другому руководителю или тому или иному заместителю министра. Идет тотальный развал существующей системы, но взамен не предлагают ничего другого. Если система неидеальна, то меняйте систему, а не людей", - отметила Василевская.

Она подчеркнула, что на это решение должна быть реакция международных финансовых институтов и организаций, которые оказывали финансовую поддержку, в частности, финансировали рекрутинг членов набсоветов.

"Мы видим, что эти средства потрачены в никуда, потому что ломается вся система и идеология этих набсоветов", -  подчеркнула Василевская.

Как сообщали Українські Новини, из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго досрочно прекратило его полномочия.

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