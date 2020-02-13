НАПК должно тщательно расследовать декларацию чиновника Галущака, - правозащитник Наумович

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) должно проверить декларации госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и провести расследование на предмет соответствия указанных там данных и реального образа жизни чиновника со множество сомнительных связей. Об этом в своей колонке на "Цензор.НЕТ" рассказал правозащитник и блогер Сергей Наумович.

"Несмотря на высокие должности и влиятельных покровителей, он не нажил никаких доходов. Не повезло. В его декларации значится лишь 3-комнатная квартира в Ивано-Франковске, которой он владеет с мамой и братом. Даже машины нет! Подобные декларации должны стать поводом для тщательного расследования НАПК. Чиновник на такой должности, как госсекретарь ключевого министерства, должен демонстрировать исключительную прозрачность. При этом и биография, и декларация Галущака вызывают вопросы", - заявил правозащитник.

По его данным, 11 февраля правоохранители провели у Галущака обыски.

"Галущак пришел в ведомство еще при Омеляне и, будучи госслужащим, занимался агитацией и антиагитацией во время президентских выборов. Неприличные карикатуры, аватарка "дякую" и т.д. Большинству его фамилия ничего не говорит: он никогда не был на публичных руководящих должностях - только в качестве советников или замов", - написал Наумович.

Он рассказал, что Галущак родом из Ивано-Франковска. Там окончил юрфак и познакомился со многими "влиятельными покровителями".

"Еще в университете сблизился с Игорем Прокопивым, который и сегодня играет значительную в роль в жизни и карьере Галущака. Прокопив был главой "Укртрансгаза" (2014-2017), а еще раньше - замглавы "Нафтогаза". Его фамилию связывают с Игорем Кононенко и Николаем Мартыненко", - отметил правозащитник.

Наумович напомнил, что именно Галущаку "выпала сомнительная честь публично комментировать газовые соглашения от 2009 года". По его словам, параллельно Галущак сотрудничал с Владиславом Каськивым: в статусе советника по проектам "Национальный проект LNG-терминал" и "Воздушный экспресс".

"Оба являются символами коррупции, как и Межигорье. Правоохранители говорили о десятках миллионов украденных средств. Кроме того, Галущак занимал должность замдиректора ГП "Инвест-Украина", которая подчинялась Госагентству по инвестициям во главе с Каськивым. После этого Каськив скрывался в Панаме. Такая судьба должна была постигнуть и Галущака, но он не только вышел сухим из воды, но и вошел в руководящий состав "УЗ", - рассказал блогер.

Он отметил, что в 2015-м Галущак стал замначальника Львовской железной дороги, а позже - главой департамента инвестиционной политики "Укрзализныци" (2015-2017).

"В этот период его деятельности по сомнительным тендерам "УЗ" получает услуги от ООО "ТНП" брата Андрея Галущака. Также в этот период "УЗ" ежемесячно закупала пэт-бутылки на сумму в 1,5 млн грн", - поделился Наумович.

Следующем местом работы Галущака стало МИУ, где он получил должность госсекретаря, которая подразумевает включенность во все процессы в ведомстве и непосредственное на них влияние. По данным правозащитника, это влияние Галущак очень часто использует в собственных интересах, а также в интересах своих покровителей. В частности, продавливает назначения на руководящие должности нужных им лиц.

"По моей информации, произошло это не без помощи Кононенко. Галущак быстро отблагодарил его, продавив назначение на должность главы Одесского припортового завода лояльного к нему Анатолия Еременко. Он подписал договор о поставках газа ОПЗ компанией "Либерти Газ", подконтрольной Кононенко. Кстати, всех, кто в МИУ хотя бы намекал на то, что Галущак работает в интересах Кононенко, под разными предлогами увольняли", - написал правозащитник.

Напомним, распоряжение Кабмина о назначении Галущака госсекретарем МИУ в декабре 2016-го подписал премьер Владимир Гройсман. Новое правительство, несмотря на предвыборные обещания вымести из власти сомнительных представителей старого политикума, до сих пор не назначило в МИУ нового госсекретаря.

О том, что у Галущака прошли обыски, ранее сообщал и политолог Алексей Голобуцкий.

"За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", - написал он в Facebook.