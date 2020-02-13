Коронавирус стали диагностировать по-новому: количество подтверждений увеличилось, – ученые

Переоценка критериев диагностики новой коронавирусной пневмании в провинции Хубэй (Ухань) привела к резкому увеличению количества подтвержденных случаев заражения смертоносным вирусом. Об этом передает China Daily.

Согласно информации ведомства, в провинции Хубэй в среду сообщили о 14 840 новых случаях заражения коронавирусом, с учетом того, что во вторник количество новых случаев составляло 1638.

Комиссия здравоохранения заявила, что количество подтвержденных пациентов с вирусом в Хубэй увеличилось почти на 15 тысяч человек в день, что в целом составляет 48 206, а в процентном соотношении – 44%.

В заявлении, опубликованном утром в четверг, комиссия заявила, что в настоящее время проводит тщательный осмотр пациентов, у которых коронавирус "диагностирован клинически, как новое заболевание". Ранее только пациенты с положительным результатом на вирус считались подтвержденными пациентами в Хубэй.

Тонг Чаохуэй, вице-президент Пекинской больницы Чаоян, сказал, что пересмотр стандарта диагностики может помочь врачам поставить диагноз заболевания. Теперь они могут поставить диагноз, основываясь на комбинации факторов, таких как изображения легких, физическое состояние и эпидемиологический анамнез.

Таким образом, среди 14 840 новых случаев в Хубэй в среду, врачи поставили 13 332 клинически диагностированных случаев в соответствии с пересмотренными критериями диагностики.

Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Цзэн Гуан аргументировал это тем, что существуют пациенты, организм которых медленно показывает положительные результаты в тестах на нуклеиновые кислоты.

"Поскольку таких пациентов нельзя было считать подтвержденными случаями до среды, когда критерии диагноза в Хубэй были пересмотрены, они не могут быть госпитализированы и, следовательно, имеют возможность распространения вируса", - сказал он.

"Включение таких пациентов в новые подтвержденные случаи позволяет изолировать их и госпитализировать, что приносит пользу как обществу, так и пациенту. Это может помочь закрыть пробел в передаче", - добавил эксперт.

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