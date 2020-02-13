подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 13:45 28
Верховная Рада и партии 2020-02-13T13:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко хочет ограничить выплаты депутатам, министрам и начальникам госкомпаний 10 минимальными зарпла

Платформа Бойко хочет ограничить выплаты депутатам, министрам и начальникам госкомпаний 10 минимальными зарплатами

Ирина Дорофейчук
заявление партии, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Социально-экономическая ситуация, Госбюджет-2020, зарплаты чиновников, Зарплата
Оппозиционная платформа - за життя. Фото: ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - за життя. Фото: ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - за життя требует ограничить зарплаты чиновников, менеджмента госкомпаний и членов их наблюдательных советов". Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее официальном портале.

В документе отмечается, что граждане Украины узнают всё новые факты о жадности и циничности власти.  Как стало понятно из заявлений представителей Кабинета министров, баснословное зарплаты и премии в Украине получают не только чиновники и менеджеры государственных компаний, но и члены наблюдательных советов. Их средняя зарплата - 1,2 миллиона гривен в год. Теперь понятно, почему те, кто призван следить за прозрачностью и эффективностью работы государственных корпораций, закрывают глаза на миллионные премии менеджмента.  

"В Украине сложилась тяжелейшая социально-экономическая ситуация. Падает промышленное производство. Выполнение государственного бюджета за 2019 год по доходам – худшее за последнюю пятилетку. И в этом году бюджетный кризис продолжается. В государственном секторе копятся долги по зарплатам. Недофинансируется медицина и образование. Власть всё время заявляет, что на выполнение социальных обязательств, финансирование льгот и выплат денег нет. Который месяц  правительство заявляет о скором снижении тарифов, и каждый раз эти заявления оказываются ложью", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что единственная правда заключается в том, что для людей, попавших сегодня во власть, государственная служба стала способом обогащения. Государственные компании превращены в кормушки. Миллионеры-чиновники покрывают мультимиллионеров-менеджеров госкомпаний, а члены «независимых» наблюдательных советов, получающие миллионные зарплаты,  отказываются это замечать. Они совершенно не думают ни о будущем страны, ни о жизни граждан, ни о развитии государственных предприятий. Всё, чем они заняты, – это подготовкой государственных активов, земли и стратегических предприятий к тотальной распродаже.

"Оппозиционная платформа - За життя требует немедленно прекратить это пиршество слуг народа за счет нищего государства и налогоплательщиков. Доходы государственных корпораций должны наполнять бюджет и инвестироваться в развитие, а не рассовываться по карманам чиновников и наемного менеджмента.   

Мы обращаемся ко всем парламентским фракциям и группам поддержать внесенный нашей фракцией законопроект, который ограничивает 10 размерами минимальной заработной платы уровень оплаты труда народных депутатов, членов правительства и правительственных чиновников, руководства государственных корпораций и членов их наблюдательных советов. Никаких миллионных зарплат и премий до преодоления кризиса в экономике и повышения уровня жизни людей на государственной службе быть не может! Жадные нахлебники, все до последнего, должны быть сменены и отправлены в отставку!", - резюмируется в документе.

Больше новостей о: заявление партии ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За життя Социально-экономическая ситуация Госбюджет-2020 зарплаты чиновников Зарплата

Платформа Бойко требует восстановить выплаты больн...
Украина не готова к новому этапу медреформы, - Лев...
Из-за медреформы треть населения лишается права н...
Бюджет-2020 уже требует пересмотра, - Левочкин...
Зеленский ввел в СНБО Ермака вместо Богдана
ГБР допросило Парубия
Новости
О Хиллари, Трампе, Порошенко и Манафорте: Главный свидетель против главы НАБУ Надейко расскала, о чем говорил выпивший Сытник 15:00
ЦПАУ, ЗАГС и Миграционная служба отказались от бумажных квитанций за оплату услуг 14:58
Почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить 14:53
НАПК должно тщательно расследовать декларацию чиновника Галущака, - правозащитник Наумович 14:39
Samsung рассказал, что делать если ваш умный телевизор заблокировался 14:37
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Трамвай №18. Фото:
В Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду 21:28
больше новостей
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok