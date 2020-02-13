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13 февраля 2020, четверг, 13:13 627
Экономика 2020-02-13T13:13:02+02:00
Українські Новини
Известный блогер назвал КБ "Южное" "днепровскими мечтателями"

Известный блогер назвал КБ "Южное" "днепровскими мечтателями"

Татьяна Зотова
Сергей Наумович, КБ Южное, Александр Дегтярев, Нафтогаз, Усов Владимир, Государственное космическое агентство
Презентация КБ “Южное” Фото:КБ “Южное”
Презентация КБ “Южное” Фото:КБ “Южное”

Блогер Сергей Наумович обвинил руководство КБ "Южного" в неоправданно высоких зарплатах, долговых обязательствах перед государством и технологических провалах за последние 50 лет. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.

"10 февраля, в рамках Фестиваля американского кино, в Киевском "Жовтне" был показан документальный фильм "Аполло-11" с кадрами про подготовку и высадку американцев на поверхность Луны. Организаторы показа исторической киноленты - Посольство США в Украине и Днепровское КБ "Южное". При помощи VR-технологий, работники "Южного" демонстрировали зрителям 3D-модели проекта лунной базы. Вот только все это красивые фантазии днепровских мечтателей. С долгами "Южного" им до Луны, как простому инженеру с зарплатой в 10 тыс грн (что немного) до директора с зарплатой в 450 тыс (!!!) грн. Александр Дегтярев, на минуточку, 5-ый после Коболева топ-чиновник в Украине с сумасшедшей зарплатой. Ну ладно у "Нафтогаза" есть какие-то победы над газовым монстром страны-агрессора, но "Южное" с ее миллионными долгами - это унизительный плевок в адрес украинских налогоплательщиков", - сообщил Наумович. 

Также блогер рассказал, что после показа фильма, презентация достижений Конструкторского бюро пошла не по плану.

"Помимо интерактивной зоны с VR, "выставочный стенд" мягко говоря не впечатлил - тумбочка с кривым баннером и два замученных макетов ракеты Антареса. Но самое интересное началось после официального показа фильма. Зрителей активно стали зазывать на панельную дискуссию в маленькое душное помещение. Из 40 присутствующих, 20 были сотрудниками "Южного". Дискуссии никакой не было, была затянутая пиар-презентация с достижениями "Южного" за последние 50 лет. В конце, когда зрители начали задавать неудобные вопросы по зарплатным долгам, судебным делам по "Морскому старту" и явной коррупции среди управляющего персонала, презентаторы очень быстро свернули "дискуссию" и чуть ли не насильно вытолкали людей из комнаты." 

В конце поста, Наумович обратился к ново назначенному Главе Космического агентства Владимиру Усову.

"Не хочу возлагать на Усова, нового Главу Космического Агентства, больших надежд, тем более с его урезанными, Министерством Экономики, полномочиями, но… возможно что-то и сдвинется с мертвой точки и "Южное" ожидает глобальная чистка кадров. А пока что ребята грезят мыслями о Луне и пиарятся за счет американского Посольства", - подытожил Наумович.

Ранее СМИ сообщили какие зарплаты получают работники космической отрасли в Украине. Самая высокая зарплата у Александра Дегтярева, директора КБ "Южное" за 2018 год он получил доход на общую сумму 5,5 млн. грн в то время, как рядовые инженеры получают зарплату до 10 тыс грн. в месяц.

Больше новостей о: Сергей Наумович КБ Южное Александр Дегтярев Нафтогаз Усов Владимир Государственное космическое агентство

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