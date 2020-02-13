Известный блогер назвал КБ "Южное" "днепровскими мечтателями"

Блогер Сергей Наумович обвинил руководство КБ "Южного" в неоправданно высоких зарплатах, долговых обязательствах перед государством и технологических провалах за последние 50 лет. Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.

"10 февраля, в рамках Фестиваля американского кино, в Киевском "Жовтне" был показан документальный фильм "Аполло-11" с кадрами про подготовку и высадку американцев на поверхность Луны. Организаторы показа исторической киноленты - Посольство США в Украине и Днепровское КБ "Южное". При помощи VR-технологий, работники "Южного" демонстрировали зрителям 3D-модели проекта лунной базы. Вот только все это красивые фантазии днепровских мечтателей. С долгами "Южного" им до Луны, как простому инженеру с зарплатой в 10 тыс грн (что немного) до директора с зарплатой в 450 тыс (!!!) грн. Александр Дегтярев, на минуточку, 5-ый после Коболева топ-чиновник в Украине с сумасшедшей зарплатой. Ну ладно у "Нафтогаза" есть какие-то победы над газовым монстром страны-агрессора, но "Южное" с ее миллионными долгами - это унизительный плевок в адрес украинских налогоплательщиков", - сообщил Наумович.

Также блогер рассказал, что после показа фильма, презентация достижений Конструкторского бюро пошла не по плану.

"Помимо интерактивной зоны с VR, "выставочный стенд" мягко говоря не впечатлил - тумбочка с кривым баннером и два замученных макетов ракеты Антареса. Но самое интересное началось после официального показа фильма. Зрителей активно стали зазывать на панельную дискуссию в маленькое душное помещение. Из 40 присутствующих, 20 были сотрудниками "Южного". Дискуссии никакой не было, была затянутая пиар-презентация с достижениями "Южного" за последние 50 лет. В конце, когда зрители начали задавать неудобные вопросы по зарплатным долгам, судебным делам по "Морскому старту" и явной коррупции среди управляющего персонала, презентаторы очень быстро свернули "дискуссию" и чуть ли не насильно вытолкали людей из комнаты."

В конце поста, Наумович обратился к ново назначенному Главе Космического агентства Владимиру Усову.

"Не хочу возлагать на Усова, нового Главу Космического Агентства, больших надежд, тем более с его урезанными, Министерством Экономики, полномочиями, но… возможно что-то и сдвинется с мертвой точки и "Южное" ожидает глобальная чистка кадров. А пока что ребята грезят мыслями о Луне и пиарятся за счет американского Посольства", - подытожил Наумович.

Ранее СМИ сообщили какие зарплаты получают работники космической отрасли в Украине. Самая высокая зарплата у Александра Дегтярева, директора КБ "Южное" за 2018 год он получил доход на общую сумму 5,5 млн. грн в то время, как рядовые инженеры получают зарплату до 10 тыс грн. в месяц.