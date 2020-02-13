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13 февраля 2020, четверг, 12:17 16
Верховная Рада и партии 2020-02-13T12:17:01+02:00
Українські Новини
Украина не готова к новому этапу медреформы, - Левочкин

Украина не готова к новому этапу медреформы, - Левочкин

Петр Стуженко
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Медицинская реформа, Медицина, Верховная Рада Украины, Медреформа
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Медреформа не принесёт реального улучшения сферы здравоохранения, поскольку её финансирование не соответствует декларируемым задачам. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, комментируя планы Минздрава начать реформу  второго и третьего уровня медпомощи с 1 апреля, информирует официальный портал политика.

"Финансирование медицины остаётся на уровне 3% ВВП вместо положенных по закону 5%. А потому тарифы на услуги специалистов и на операции устанавливаются исходя из наличия средств, а не из их реальной стоимости. Соответственно, речь не будет идти о том, чтобы зарплата врачей повысилась. Более того, при нынешнем уровне финансирования многие больницы вынуждены будут закрыться", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что при расчёте тарифов не была учтена инфляция, рост минимальной зарплаты, рост цен на медикаменты и коммунальные услуги. В итоге, по его словам, расценки, предлагаемые больницам, составляют лишь 10-30% от реальной стоимости услуг. Поэтому львиную долю затрат на лечение по-прежнему будут нести пациенты.

"Как можно говорить о распространении реформы на второй и третий уровни медицинской помощи, если даже проблемы "первички" ещё не решены? Несмотря на заявления об увеличении объёма средств, выделяемых на одного человека в 1,6 раза, в реальности больше денег лечебным учреждениям не поступит из-за снижения корректирующих возрастных коэффициентов. Поэтому Оппозиционная платформа - За життя настаивает на том, что нужно прекратить все эксперименты с медициной до тех пор, пока её финансирование не выйдет на необходимый уровень", - резюмировал Сергей Левочкин.

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