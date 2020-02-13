Из-за медреформы треть населения лишается права на бесплатную медицину, - Бойко

С 1 апреля начнется второй этап медреформы. Однако ожидать каких-либо улучшений финансового обеспечения медучреждений и улучшения качества и доступности медпомощи украинцам не стоит. Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

"Власть продолжает снижать доступность медпомощи для украинцев. В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами, а таких меньше 70% населения", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик напомнил, что такие договора заключили менее 30 млн украинцев.

"Таким образом, почти 13 миллионов человек автоматически выпадают из программы медгосгарантий и останутся без бесплатной медицинской помощи, поскольку без "прикрепления" участковый врач не имеет права бесплатно принимать пациента и выдавать направления для дальнейшего бесплатного лечения. Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко добавил, что сейчас больницы финансируются за счет медицинской субвенции. Она гарантированно покрывает расходы на зарплаты медперсоналу и оплату коммунальных услуг. Но по новой схеме гарантированное финансирование медицины значительно урежут. Оплата из бюджета вряд ли покроет даже нынешние зарплаты медиков и приведет к серьезному сокращению медперсонала.

"Убирая жесткие бюджетные правила постатейного финансирования медицины, власть обрекает больницы на жесточайшую экономию средств. Фактически лечить бесплатно будут только тех пациентов, на которых хватит денег, а те больницы, которые не уложатся в рамки, вынуждены будут закрываться", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что финансирование медицинской отрасли должно составлять минимум 5% ВВП, а не 3%, как сейчас.

"Никакие реформы не будут эффективными, пока здравоохранение, как минимум, не получит свои положенные "не менее 5%" ВВП. Только после обеспечения минимально необходимого финансирования отрасли можно начинать любые преобразования без критического вреда для пациентов, медработников и населения в целом. Турборежим, в котором проводится медреформа, неприемлем в условиях социально-экономического кризиса, в котором сегодня находится страна. В противном случае, все эти реформы сводятся к банальной экономии бюджета за счет здоровья и жизни населения", - резюмировал Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя.

Справочно:

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект Постановления КМУ "Некоторые вопросы усовершенствования реализации программы госгарантий медобслуживания населения в 2020 году".

Этим Постановлением устанавливаются тарифы на медицинские услуги в рамках программы медгосгарантий, а также механизм оплаты этих услуг. Плюс к уже запущенному договорному механизму на первичном уровне медпомощи, действие постановления распространяется на предоставление: экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами, начиная с 01.04.2020.