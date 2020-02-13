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13 февраля 2020, четверг, 09:29 702
Экономика 2020-02-13T09:29:02+02:00
Українські Новини
Юристы пояснили, кто виноват в отключении шахты за долги, - СМИ

Юристы пояснили, кто виноват в отключении шахты за долги, - СМИ

Татьяна Зотова
Верховный суд Украины, Зеленский Владимир, Волынец Михаил, Шахтоуправление
Шахтоуправление
Шахтоуправление "Южнодонбасское №1". Фото: 5 канал

В четверг, 13 февраля, из-за долгов за электроэнергию перед поставщиком и оператором распределения полностью обесточат государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", что повлечет за собой затопление самого ШУ "Южнодонбасское №1" и шахты "Им. Н.С. Сургая", которая находится рядом.  Об этом сообщил председатель Профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует портал delo.ua.

Волынец также поднял вопрос о том, на ком лежит ответственность за прекращение работы предприятия.

При этом в декабре 2019 года Верховный Суд Украины дал четкое разъяснение в рассмотрении аналогичного дела между энергокомпаниями и предприятиями-должниками. Суд постановил, что ответственность за все последствия из-за отключения от электроэнергии из-за долгов  несет  должностное лицо предприятия-должника.

"Стороны договора должны соблюдать принцип разумности, добросовестности и справедливости. И если у потребителя есть задолженность, это значит, что он не выполняет принцип разумности, добросовестности и справедливости. Раз он не следует этим принципам, то он получает правомерное предупреждение на отключение. И, соответственно, на потребителя ложатся обязанности по предотвращению негативных последствий такого отключения", - сказано в решении суда. 

В свою очередь, адвокат Ростислав Кравец, партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры", прокомментировал данную ситуацию: "Компания-должник, согласно законодательству, действительно, в итоге может пострадать от исков, от взыскания имущества. При этом виновником в таких делах может выступать государство и органы местной власти, которые своевременно не финансировали, не компенсировали предприятиям убытки и разницу в тарифах (если речь о госпредприятиях). Например, если предприятие-должник относится к Минэнерго, то чиновники также будут подключены к искам, связанным с негативными последствиями вследствие отключения от электроэнергии".

Шахтеры заявляют, они выходили на диалог с местной областной администрацией, но чиновники только обещают найти решение. 

Напомним, 6 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.

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