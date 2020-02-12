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12 февраля 2020, среда, 20:49 418
Общество 2020-02-12T20:50:13+02:00
Українські Новини
В Угледаре из-за долгов за свет может затопить 2 прибыльные госшахты

В Угледаре из-за долгов за свет может затопить 2 прибыльные госшахты

Валерия Драгомирова
Электрика. Фото: pixabay
Электрика. Фото: pixabay

13 февраля за долги за электроэнергию перед поставщиком и оператором распределения полностью обесточат государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1". Это повлечет за собой затопление самого ШУ "Южнодонбасское № 1" и шахты "Им. Н.С. Сургая", которая находится рядом.

Об этом пишет Радио Свобода цитируя шахтера Дмитрия Левановича: "Если полностью отключить шахту от электроэнергии, – в течение 2 часов это будет затопление горизонтов, это будет экологическая катастрофа для нашего края, потому как у нас работает две шахты. Сразу пострадает "Шахта имени Сургая" рядом, потому как у нас смежные выработки".

Шахты "Южнодонбасское № 1" и "Им. Н.С. Сургая" - две прибыльные государственные шахты Угледара. Как сообщал председать профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, от простоя подобных шахт государство теряет по 1 млн грн каждый день.

Шахтеры заявляют, они выходили на диалог с местной обласной администрацией, но чиновники только обещают найти решение. Михаил Волынец же утверждает что ответсвенность лежит на Министре экологии Алексее Оржеле.

Напомним, 6 февраля Президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.
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