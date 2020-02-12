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  • В Британии приговорили к двум годам женщину, которая пыталась открыть дверь самолета в полете
12 февраля 2020, среда, 21:12 68
Европа 2020-02-12T21:12:01+02:00
Українські Новини
В Британии приговорили к двум годам женщину, которая пыталась открыть дверь самолета в полете

В Британии приговорили к двум годам женщину, которая пыталась открыть дверь самолета в полете

Валерия Драгомирова
Великобритания, Тюрьма, Полет, Самолет
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В Великобритании осудили женщину, которая пыталась открыть дверь самолета на полпути во время полета и кричала "Я собираюсь убить вас всех".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

26-летняя Хлоя Хейнс была приговорена к двум годам тюремного заключения за инцидента на борту рейса авиакомпании Jet2, который произошел 22 июня прошлого года.

Самолет следовал из аэропорта Станстед в турецкий Даламан, когда на полпути Хейнс затеяла драку с бортпроводниками и пыталась открыть дверь.

Два истребителя британских ВВС были подняты по тревоге, чтобы встретить рейс Jet2 и сопровождать его обратно в аэропорт.

Хейнс на суде заявила, "что была не в себе и не помнила, что на самом деле произошло" во время полета, намешав алкоголь с лекарствами.

Она признала, что поставила под угрозу безопасность самолета и напала на члена экипажа, которая помешала ей открыть дверь самолета.

"Те, кто оказался в ловушке в замкнутом пространстве самолета, неизбежно будут напуганы действиями тех, кто в нетрезвом состоянии угрожает их жизни. Для некоторых это станет самым страшным кошмаром", - сказал судья, оглашая решение.

Авиакомпания Jet2 подсчитала, что инцидент обошелся ей в 86 тыс. фунтов стерлингов.


Как сообщали Українські Новини, в аэропорту женщин, путешествующих на спортивный марафон, не пустили на рейс из-за лишнего веса

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