В аэропорту женщин, путешествующих на спортивный марафон, не пустили на рейс из-за лишнего веса

В аэропорту Бангкока семью из двоих сестер и матери не пустили на самолет бизнес-класса, и отправили в экономкласс, по причине избыточного веса. Об этом передает ВВС Украина.

Сестры Реннели и Тери вместе с матерью Хуханой путешествовали в Бангкок для участия в программе похудения, которую организовала компания Destination Beauty, специализирующейся на похудении и пластической хирургии в Таиланде. Однако в аэропорту к ним подошли работники компании Thai Airways с мерной лентой и сообщили, что они "слишком большие" для своих мест в бизнес-классе.

Как рассказали в комментариях журналистам женщины, данный инцидент оставил сильный отпечаток, и был слишком унизительным.

"Работники аэропорта постоянно выкрикивали:" слишком большие, слишком велики ". Люди вокруг наблюдали, как они снимают с нас мерки у стойки регистрации. Это было так унизительно, что я просто заплакала", - рассказала Хухана.

Хухана рассказала, что не будет путешествовать самолетами, пока не похудеет, чтобы избежать подобных травматических переживаний.

"Мы с нетерпением ждали путешествие бизнес-классом, а взамен получили психологическую травму", - добавила она.

Большинство авиакомпаний предоставляют тучным пассажирам удлинители ремней безопасности.

Но Thai Airways заявила, что ремни безопасности в их бизнес-классе оснащены подушками безопасности, что означает, что их нельзя удлинить. Семья до сих пор смущена таким объяснением.

Хухана и ее дочери пытались получить возмещение от Thai Airways. Но авиакомпания предложила компенсировать лишь разницу тарифов. Всю сумму за авиабилеты выплатила турфирма, которая отправила женщин в Таиланд. Однако этого пришлось ждать более шести месяцев.

Исполнительный директор Destination Beauty Мартин Олсен, сказал, что "очень расстроен и удивлен" тем, как авиакомпания совершила в этой ситуации.

Его также смутили действия работников Thai Airways:

"Многие тучных людей заказывают бизнес-класс, поскольку не могут с комфортом разместиться в эконом-классе", - заявил он.

Однако представитель Управления гражданской авиации Великобритании (CAA) объяснил, что ситуации с слишком габаритными пассажирами каждая авиакомпания решает индивидуально.

Авиакомпании рассчитывают взлетную массу самолета, состоящий из среднего веса пассажиров, их багажа и топлива.

"Обычно вес пассажиров не превышает допустимые нормы", - сказал он.

Большинство авиакомпаний рекомендуют тучным людям покупать два места.

Однако мало авиакомпаний четко прописывают правила перевозки таких пассажиров. Например American Airlines, которая заявила четко: "Если тело пассажира выступает более чем на один дюйм за край подлокотника и требует удлиненного ремня безопасности, он должен занять два места".

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