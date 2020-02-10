В аэропорту женщин, путешествующих на спортивный марафон, не пустили на рейс из-за лишнего веса

В аэропорту Бангкока семью из двоих сестер и матери не пустили на самолет бизнес-класса, и отправили в экономкласс, по причине избыточного веса. Об этом передает ВВС Украина. Сестры Реннели и Тери вместе с матерью Хуханой путешествовали в Бангкок для участия в программе похудения, которую организовала компания Destination Beauty, специализирующейся на похудении и пластической хирургии в Таиланде. Однако в аэропорту к ним подошли работники компании Thai Airways с мерной лентой и сообщили, что они "слишком большие" для своих мест в бизнес-классе. Как рассказали в комментариях журналистам женщины, данный инцидент оставил сильный отпечаток, и был слишком унизительным. "Работники аэропорта постоянно выкрикивали:" слишком большие, слишком велики ". Люди вокруг наблюдали, как они снимают с нас мерки у стойки регистрации. Это было так унизительно, что я просто заплакала", - рассказала Хухана. Хухана рассказала, что не будет путешествовать самолетами, пока не похудеет, чтобы избежать подобных травматических переживаний. "Мы с нетерпением ждали путешествие бизнес-классом, а взамен получили психологическую травму", - добавила она. Большинство авиакомпаний предоставляют тучным пассажирам удлинители ремней безопасности. Но Thai Airways заявила, что ремни безопасности в их бизнес-классе оснащены подушками безопасности, что означает, что их нельзя удлинить. Семья до сих пор смущена таким объяснением. Хухана и ее дочери пытались получить возмещение от Thai Airways. Но авиакомпания предложила компенсировать лишь разницу тарифов. Всю сумму за авиабилеты выплатила турфирма, которая отправила женщин в Таиланд. Однако этого пришлось ждать более шести месяцев. Исполнительный директор Destination Beauty Мартин Олсен, сказал, что "очень расстроен и удивлен" тем, как авиакомпания совершила в этой ситуации. Его также смутили действия работников Thai Airways: "Многие тучных людей заказывают бизнес-класс, поскольку не могут с комфортом разместиться в эконом-классе", - заявил он. Однако представитель Управления гражданской авиации Великобритании (CAA) объяснил, что ситуации с слишком габаритными пассажирами каждая авиакомпания решает индивидуально. Авиакомпании рассчитывают взлетную массу самолета, состоящий из среднего веса пассажиров, их багажа и топлива. "Обычно вес пассажиров не превышает допустимые нормы", - сказал он. Большинство авиакомпаний рекомендуют тучным людям покупать два места. Однако мало авиакомпаний четко прописывают правила перевозки таких пассажиров. Например American Airlines, которая заявила четко: "Если тело пассажира выступает более чем на один дюйм за край подлокотника и требует удлиненного ремня безопасности, он должен занять два места". Как сообщали Українські Новини, кота Виктора не пустили на самолет из-за лишнего веса и отправили в спортзал.