Под видом борьбы с онлайн-казино власть закрывает интернет-СМИ, – нардеп Павленко

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Павленко сообщил, что действующая власть под видом борьбы с онлайн-казино закрывает средства массовой информации, работающие в сети Интернет.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Пока первые лица государства заявляют о том, как важна для Украины свобода слова, подчиненные им структуры фактически вводят цензуру. Нацполиция под видом борьбы с нелегальными онлайн-казино добилась решения суда, которым закрыла ряд СМИ, среди которых - издание "Капитал". У таких действий нет другого объяснения, кроме как желание уничтожить свободу слова в стране", - сказал Павленко.

Он отметил, что ОПЗЖ требует снять запрет на работу информресурсов, не имеющих отношения к уголовному производству по онлайн-казино.

"Свобода слова – это право, гарантированное Конституцией Украины. Однако сегодня мы наблюдаем, как целенаправленно и методично уже новой властью проводится политика по урезанию прав и свобод граждан. Угрозы, избиения журналистов, давление на телеканалы, "законы о медиа и дезинформации", а теперь и судебные решения по закрытию "неудобных" интернет-ресурсов - все это звенья одной цепи. В то же время не доведено до конца ни одно громкое коррупционное дело, до сих пор не названы и не предстали перед судом исполнители и заказчики убийств Бузины и Шеремета - зато с легкостью суды принимают решения об открытии уголовных производств в отношении интернет-ресурсов", – резюмировал Павленко.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации сообщила о том, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Матийчука прекращена деятельность ряда интернет-сайтов.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Печерский районный суд г. Киева запретил провайдерам предоставлять доступ к букмекерским конторам и онлайн-казино. В запрещенном списке среди онлайн-казино, обменников валют и букмекерских контор оказались 8 новостных ресурсов.