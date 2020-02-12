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12 февраля 2020, среда, 17:39 1574
Спорт 2020-02-12T17:49:13+02:00
Українські Новини
Федерация мини-футбола Украины планирует расширить деятельность на все регионы страны

Федерация мини-футбола Украины планирует расширить деятельность на все регионы страны

Алина Заика

Федерация мини-футбола Украины планирует расширить деятельность на все регионы страны. Об этом сообщил генеральный директор федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов на пресс-конференции "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности" в пресс-центре "Українських Новин".

"Наша миссия как федерации объединить весь мини-футбол в Украине. Он является продолжением для тех, кто играл на профессиональном уровне, а также для тех, кто имеет другую профессию, но мечтает стать футболистом. Благодаря мини-футболу есть возможность для аматоров узнать, что такое играть за свою страну, а также для тех кто уже прошел этот путь почувствовать это снова", - отметил он.

Также Донцов подчеркнул, что федерация планирует расширить деятельность мини-футболу на все регионы Украины.

Мини-футбол в Украине начался в 2014 году, а в 2016, 2017, 2018 годах Украина принимала участие на чемпионатах Европы. В 2019 на чемпионате мира в Австралии Украины попала в четверть финала.

"Сейчас федерация Украины находится на том этапе, когда надо достаточно серьезно ее развивать в ускоренном режиме. Именно поэтому было собрание руководства федерации, на котором было избрано новое руководство. Мы надеемся, что это позволит нам выйти на высокий уровень", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент федерации по мини-футболу Сергей Щерба призывал бизнес инвестировать в футбол.
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