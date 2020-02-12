Это абсурд: перевозчики, разрушившие дороги, митингуют против взвешивания грузовиков, – Аронец

Требования участников рынка международных автомобильных грузовых перевозок, которые в среду, 12 февраля, с помощью фур перекрыли подъезды к Киеву и непосредственно к центру столицы, являются полностью абсурдными, а сама акция протеста мешает нормальному функционированию мегаполиса.

Об этом заявил в социальной сети Facebook депутат Киевского областного совета и заместитель председателя общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Аронец.

"Некоторые акции протеста бывают просто абсурдны. Вот сегодня фуры перекрыли въезд в Киев со стороны Борисполя, а также заблокировали правительственный квартал. Я даже не хочу разбираться, какие у них требования или кто за этим стоит. Мало того, что фуры постоянно ездят перегруженными, иногда перегрузки составляет 2-3 раза - как следствие, это сильно повреждает асфальтовое покрытие", - написал Аронец.

Он отметил, что таким образом, за деньги граждан "сначала делают дороги, а затем ремонтируют из-за пренебрежения фурами нормами максимального веса грузов".

"Да еще и Киев тонет в пробках, не в последнюю очередь именно из-за грузовиков. А когда фуры идут на обгон на проспекте Победы - для водителей легковых авто это еще тот стресс... Просто достали. А сейчас еще и заблокировали въезд в Киев и центр города, которые просто стоят! И знаете что? Открываю я новости, а они протестуют против "повторного взвешивания"! Да, разбивайте дороги и дальше, потому что тупые украинцы и так заплатят за ремонт дорог!" - отметил депутат облсовета.

Он добавил, что в цивилизованных странах большие грузовые автомобили почти не передвигаются по городам, потому что рискуют заплатить огромные штрафы.

"Летом решили поехать к маме в Италию машиной. Грузовики в городах встречал крайне редко. Огромные штрафы за перегрузки. Цивилизованные страны заботятся о деньгах собственных граждан, за которые делают дороги, заботятся о комфорте горожан и максимально ограничивают движение по городам для грузовиков", - рассказал Аронець.

Депутат Киевского облсовета подчеркнул, что каждый имеет право на мирный протест, однако украинцы имеют определенные права, которые в данном случае нарушаются перевозчиками.

"Да, право на протест - священно. Но это перебор. Сначала пусть заплатят за все километры уничтоженных дорог, а также за годы жизни, отобранные у украинцев, которые еще больше времени из-за фур теряют в пробках, а потом пусть протестуют", - резюмировал Аронец.

Утром 12 февраля представители компаний, осуществляющих международные грузоперевозки, заблокировали дороги на въезде в Киев и центр столицы - правительственный квартал, припарковав там большое количество фур. Одно из требований протестующих - отменить повторное взвешивание грузовиков.

Напомним, осенью 2019 года Министерство инфраструктуры Украины ввело пилотный проект WiM - систему взвешивания грузовиков в движении (автоматического габаритно-весового контроля).

Также ожидается, что в рамках реформирования отрасли уже в 2020 году в Украине появится независимый регулятор в сфере транспорта.