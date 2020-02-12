Аэропорт "Львов" полностью перевел обслуживание пассажиров внутренних рейсов в новый терминал

Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого (Львов) полностью перевел обслуживание пассажиров внутренних в новый терминал А. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.

"Всех пассажиров внутренних рейсов снова будут обслуживать в новом терминале", - говорится в сообщении.

Такие изменения связаны с завершением реконструкции системы обработки багажа "Прилет" международного терминала А.

После реконструкции багажной ленты для международных рейсов, она увеличилась на 64 м до 142 м.

"Итак, теперь у нас есть две новые багажные ленты. Первая: 142 м - для обслуживания международных рейсов, вторая - почти 100 м - для обслуживания внутренних рейсов", - говорится в сообщении.

Аэропорт увеличил пропускную способность лент в часы пиковой нагрузки на 78% и 22% соответственно.

В планах аэропорта - обустроить такие же ленты и в старом терминале.

Как сообщали Українські Новини, международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого перевел с 1 февраля обслуживание прилетающих внутренними рейсами пассажиров в старый терминал 1.

Международный аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 38,8%, или на 619,7 тыс. пассажиров до 2,217 млн пассажиров по сравнению с 2018 годом.

Аэропорт расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу на территории города.

Пропускная способность аэропорта "Львов" достигает 2 тыс. пассажиров/час, он способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолетовылетов в час.