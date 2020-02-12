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12 февраля 2020, среда, 16:52 23
Происшествия 2020-02-12T16:54:23+02:00
Українські Новини
СБУ задержала 2 полицейских по подозрению в торговле наркотиками во Львовской области

СБУ задержала 2 полицейских по подозрению в торговле наркотиками во Львовской области

Василь Трухан
торговля наркотиками
Фото УСБУ во Львовской области
Фото УСБУ во Львовской области

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области задержали 2 полицейских по подозрению в торговле наркотиками во Львовской области. Об этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини.

"Служба безопасности Украины задержала на Львовщине двух полицейских, которые подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков", - сказано в сообщении.

По версии следствия, заместитель начальника одного из райотделов полиции совместно со своим подчиненным через угрозы и шантаж привлекли к противоправной деятельности наркозависимое лицо с судимостью.

Посредник получал наркотики от полицейских и перепродавал "товар".

После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали "результаты" работы отдела.

Правоохранители задержали обоих полицейских при передаче посреднику амфетамина и каннабиса.

Изъятые нарковещества направлены на экспертизу.

Задержанным планируется сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали 2 учителей по подозрению в распространении наркотиков во Львовской области.

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