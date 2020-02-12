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  • Миллионы помощи от США украинским ВИЧ-инфицированным тратятся на перелеты и рестораны, – Филиндаш
12 февраля 2020, среда, 16:24 592
Политика 2020-02-12T16:32:37+02:00
Українські Новини
Миллионы помощи от США украинским ВИЧ-инфицированным тратятся на перелеты и рестораны, – Филиндаш

Миллионы помощи от США украинским ВИЧ-инфицированным тратятся на перелеты и рестораны, – Филиндаш

Сергей Паламаренко
Евгений Филиндаш, Украинский центр соцаналитики, ВИЧ, финансовая помощь
Евгений Филиндаш. Фото: golos.ua
Евгений Филиндаш. Фото: golos.ua

Украинские получатели грантов освоили миллионы долларов иностранной помощи от американских налогоплательщиков не по назначению.

Об этом написал в своем блоге директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

По его словам, Украина получает огромные суммы от других стран в виде помощи – на внедрение реформ, в том числе и на медицину. Только на здравоохранение за год – от 100 до 150 млн долларов зарубежной помощи.

"Но, несмотря на полученные миллионы, сегодня мы беззащитны перед большинством угроз. В том числе и коронавирусом. Миллионы, которые должны были идти на благие цели, обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах", – написал Филиндаш.

В качестве примера неэффективного расходования средств он приводит программу "HealthLink: Активизация усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине", финансируемую правительством США.

"Действительно, поддержка в борьбе со СПИДом очень нужна, ведь в Украине только официально зарегистрировано 240 тыс. ВИЧ-позитивных людей. Так вот – на эти нужды правительство США выделяет 22 млн долларов", – сообщил Филиндаш.

Эксперт отметил, что потрачено уже 10% от суммы на мобильные телефоны как сувениры, мебель для офиса, перелеты, гостиницы и информационно-аналитические услуги.

"Проект стартовал в 2017 году. А это закупки 2019 года. То есть они ничего еще не начинали делать. Кроме гостиниц, компьютеров и мебели", – отметил Филиндаш.

Он назвал исполнителей проекта: Благотворительная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (ЛЖВ) и Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья".

Также Филиндаш привел пример другого проекта на 23 млн долларов, финансируемого USAID: в нем исполнителями значатся "Делойт энд Туш ЮСК" и "Делойт Консалтинг Оверсиз Проджект".

"Как обычно, почти 200 тыс. долларов – это ноутбуки и всевозможные гаджеты. 3,4 млн долларов – это публикация материалов проекта, почтовые услуги. Коммунальные платежи офиса. 143 тыс. долларов на перелеты внутри Украины и 512 тыс. долларов на проживание в гостиницах, аренду, питание на вербинарах и фокус-группах. Отлично потратили. Молодцы!" – резюмировал он.

По данным Счетной палаты, в 2017 году в Украине реализовывалось 390 проектов на общую сумму 5,3 млрд долларов. Это примерно одна восьмая годового бюджета Украины.

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