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  • Украинскому мини-футболу нужно больше международного опыта, - главный тренер сборной Украины по мини-футболу
12 февраля 2020, среда, 15:38 33
Экономика 2020-02-12T15:47:44+02:00
Українські Новини
Украинскому мини-футболу нужно больше международного опыта, - главный тренер сборной Украины по мини-футболу

Украинскому мини-футболу нужно больше международного опыта, - главный тренер сборной Украины по мини-футболу

Алина Заика
Евгений Задорожный, федерация мини-футбола Украины

Украинскому мини-футболу нужно больше международного опыта. Об этом главный тренер сборной Украины по мини-футболу Евгений Задорожный сообщил на пресс-конференции "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности" в пресс-центре "Українських Новин".

Задорожный отметил, что Украине нужно получить больше международного опыта, поскольку у команд практически не было участий в международных соревнованиях. Поэтому на ближайшее время стоит именно эта задача.

"Нам как федерации нужно не только количественно, но и качественно провести отбор игроков. В мае будет проходить кубок регионов, в котором мы планируем задействовать все регионы страны, и отобрать нужных кандидатов", - отметил он. Также в каждом из городов будет проведен клубный чемпионат, затем клубы будут приезжать на финал в Киев.

По его словам, в планах мини-футбола развивать игру 7×7 и 8×8. Он отметил, что в ближайшем будущем эти форматы также будут задействованы, затем будут сформированы тренерские штабы, после чего федерация планирует создать сборные.

Как сообщали Українськi Новини, федерация мини-футбола Украины планирует расширить деятельность на все регионы страны.

Источник : Українські новини
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