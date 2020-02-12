Президент федерации по мини-футболу Щерба призывает бизнес инвестировать в отрасль

Президент федерации по мини-футболу Сергей Щерба призывает бизнес инвестировать в футбольную отрасль. Об этом он сообщил на пресс-конференции "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности" в пресс-центре "Українських Новин".

"Массовый футбол стремительно развивается, и Украина завоевала право провести чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в июне 2021 года", - отметил он.

По его словам, в Украину приедет 32 мужских и 8 женских сборных со всего мира. Также дополнительно перед чемпионатом с 24 по 29 июня пройдет чемпионат мира среди молодежи, в возрасте до 23 лет.

"Мини-футбол будет интересен футболистам, которые уже завершили свою карьеру, или находятся на финальном этапе, а также для бизнесменов, которые хотят развиваться и брать на себя социальную ответственность", - подчеркнул он.

Щерба подчеркнул, что федерация на сегодня сотрудничает со многими бизнесменами и рассматривает возможность в дальнейшем находить совместные действия бизнеса с футболом.

Отмечается, на сегодняшний день о проведении чемпионата мира по мини-футболу ведутся переговоры с Киевом, поскольку это является наиболее удобным со стороны инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, Международная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить Киеву право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года.