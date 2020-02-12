Коррупционные схемы в Херсонской ГАСИ организовал Кудрявцев при участии местной СБУ, – СМИ

Люди экс-главы Государственной архитектурной инспекции Алексея Кудрявцева возглавляют коррупционные схемы в Херсонской ГАСИ. Об этом говорится в расследовании OBOZREVATEL.

Толчком к проведению расследования стала недавняя новость об отстранении приказом и. о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко руководства территориальных органов Инспекции. В частности – Дениса Микитюка, начальника Управления ГАСИ в Херсонской области, которая и оказалась в фокусе журналистов.

"Осенью 2018 года империя ГАСИ под руководством Алексея Кудрявцева получила мощный удар в Херсонской области. Недавно назначенного здесь руководителя задержали при получении взятки за согласование разрешительной документации. Кудрявцев очень не хочет вспоминать, что он назначил этого взяточника по протекции тогдашнего губернатора Гордеева и шведско-украинского предпринимателя Карла Стурена. Это было нужно для беспрепятственного сопровождения бизнес-проекта по развитию ветроэлектростанции и устранения конкурентов", – говорится в материале.

По информации СМИ, Кудрявцев, выполняя обязательства перед коммерсантами, не отстранил Циклинского от должности, даже несмотря на громкое задержание. Выйдя под залог, последний просто вернулся на свой пост, оставив его только при новом руководстве ГАСИ.

"После того как экс-министр Алена Бабак фактически вернула Кудрявцева к руководству ГАСИ, он завел нужного человека на должность начальника Херсонского управления – Дениса Микитюка. По данным СМИ, его ассоциируют с Циклинским и Стуреном", – сказано в статье.

Там также отмечается, что деньги с коммерсантов собирают в офисе фирмы "Салена" Циклинского. А контролирует весь "бизнес-процесс" директор Стурена Юрий Стельмашенко.

"Помогает им известный в этих кругах Артур – "смотрящий" за Херсонским ГАСИ, по совместительству сотрудник отдела К УСБУ в Херсонской области. Предыдущий руководитель был выходцем из этого же отдела, вот такое странное совпадение... Эти ребята реализуют еще одну схему Кудрявцева – пишут жалобы от карманных активистов. А еще Херсонская СБУ направляет письмо по проверке нескольких десятков объектов – некий план работы на месяц. По результатам этих проверок, в случае недостижения определенного согласия, просто отменяют их документы, даже если это противоречит законодательству и здравому смыслу", – констатирует OBOZREVATEL.

Издание приводит яркий пример – дважды проведена внеплановая проверка объекта Фермерское хозяйство "Виксан" в г. Каховка Херсонской области. Оба раза по заявлению одного гражданина, проживающего в Херсоне почти в 100 километрах от этого объекта. В итоге из-за незначительных нарушений Микитюк отменил право на стройработы.

"Куда вели эти щупальца строительной коррупции, совершенно понятно. Не подлежит сомнению и обоснованность отстранения руководителя. Как нам известно, в настоящее время, Микитюк спрятался на больничном, а Стурен срочно вылетел в Киев. Будем следить за решением Елены Костенко в отношении руководителя Херсонской ГАСИ", – резюмируется в расследовании.