Суд приговорил условно к 5 годам тюрьмы 3 женщин за проведение "референдума" в поддержку "ЛНР"

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно 3 женщин за проведение незаконного "референдума" в поддержку самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Согласно ему, прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в отношении 3 жительниц Станично-Луганского района в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Суд признал указанных лиц виновными и, учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

По данным следствия, в мае 2014 года женщины добровольно приняли участие в "референдуме" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности " Луганской народной республики" - выполняли функции секретаря и 2 членов "участковой избирательной комиссии".

Во время незаконного волеизъявления секретарь непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление протоколов, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 7 годам тюрьмы коммерсанта за проведение незаконного "референдума" в поддержку самопровозглашенной "Луганской народной республики".