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12 февраля 2020, среда, 13:23 31 Документ
Судебная власть 2020-02-12T13:26:49+02:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело по возможным злоупотреблениям экс-председателя ЦИК Слипачук

НАБУ открыло дело по возможным злоупотреблениям экс-председателя ЦИК Слипачук

Елизавета Кесельман
Суд, Уголовное дело, Открытие уголовного дела, НАБУ, ЦИК, Татьяна Слипачук
Татьяна Слипачук. Фото: facebook.com
Татьяна Слипачук. Фото: facebook.com

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяны Слипачук.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Дело открыто по решению суда, который обязал внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

В суде заявитель отметил, что обнаружил в постановлении № 975 от 1.06.2019 и во всех электронных источниках ЦИК заведомо неправильную информацию относительно его места работы и занимаемых должностей, в частности, названия общественной организации и должности президента данной организации.

 

По его информации, без согласования с ним ЦИК отметила название его частного предприятия, которое согласно своему внутреннему приказу, приостановило хозяйственную деятельность еще в ноябре 2017 года.

Сразу после обнаружения ошибки ЦИК заявитель обратился с заявлением на имя главы комиссии с просьбой внести соответствующие изменения относительно его деятельности как кандидата в народные депутаты, однако это заявление было проигнорировано.

После этого он подал заявление повторно с просьбой внести изменения в его анкетные данные.

По мнению заявителя, его намеренно ввели в заблуждение с целью затягивания установления сроков, отведенных на обжалование бездеятельности ЦИК в судебном порядке.

Истец просил суд обязать НАБУ открыть дело в отношении Слипачук по ряду уголовных правонарушений.

При этом суд обязал бюро открыть дело в отношении Слипачук только по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября 2019 года Верховная Рада назначила 17 новых членов ЦИКа.

Предыдущий состав комиссии работал с сентября 2018 года и провел в 2019 году президентские и внеочередные парламентские выборы.

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