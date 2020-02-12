В Украине создали онлайн-реестры органической продукции

Кабинет Министров запустил онлайн-реестры органической продукции. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Правительство открывает реестры органической продукции. Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", - написал он.

Гончарук отметил, что в данных реестрах покупатели смогут получить расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка органической продукции для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, орган сертификации производителей "Органик Стандарт" оценивает увеличение количества сертифицированных операторов органического производства в Украине на 16,7%, или на 84, до 588 операторов в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

В июле 2018 бывший Президент Петр Порошенко подписал закон, которым урегулированы производство, оборот и маркировка органической продукции.