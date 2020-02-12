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12 февраля 2020, среда, 10:39 12
Верховная Рада и партии 2020-02-12T10:39:01+02:00
Українські Новини
Власть боится националистов, - Бойко

Власть боится националистов, - Бойко

Ирина Дорофейчук
ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, Законопроект, Верховная Рада Украины
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Чтобы приблизить мир, нужно проголосовать законопроекты Оппозиционной платформы - За життя". Об этом заявил Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов о перспективах имплементации Минских соглашений украинским парламентом, информирует портал zagittya.com.ua.

11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске лидерами Германии, Франции, Украины и России (так называемой нормандской четверкой) был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Соглашение подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и ОРДЛО, с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

"5 лет было топтание на месте. Прошлая власть использовала войну как политтехнологию, они на ней наживались, и не было никаких перспектив для остановки конфликта. Нынешний президент, когда шел на выборы, обещал, что он остановит войну, добьётся мира. И когда сменилась власть, все люди, и мы как партия - сторонник мира, были настроены очень оптимистично", - пояснил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

При этом он отметил, что первые шаги новоизбранной власти указывали на позитивные сдвиги в вопросе достижения мира.

"Первые шаги сегодняшней власти были позитивны: провели обмен пленными, вернули корабли, началось разведение войск на нескольких участках. Но сегодня мы видим, что процесс заблокирован, потому что власть просто-напросто боится националистов, боится их противодействия. А на самом деле надо слушать свой народ, люди хотят, чтобы прекратилась война, люди хотят мира", - подчеркнул Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя.

Что касается Минского протокола, то, по мнению Юрия Бойко, этот документ как раз и является базой для политического урегулирования конфликта.

"Когда подписали "формулу Штайнмайера", которая в общем-то определяет статус территорий, порядок проведения местных выборов, возвращение контроля над границей, то по этому пути надо было двигаться дальше. Иного варианта нет. Сегодняшняя нерешительность власти должна быть преодолена. Если будет продолжаться война - это тупик, не будет никакого развития у страны, не будет никакого движения вперед. И мы, как ответственная политическая сила, будем делать всё, чтобы вопрос мира стал главным в повестке дня", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - За життя последовательно выступает за прекращение вооруженного конфликта на Донбассе, возвращение территорий и людей. Уже в первые дни работы парламента фракция оппозиционеров зарегистрировала в Верховной Раде пакет мирных инициатив, направленных на достижение мира в Украине, имплементацию Минских соглашений, решение социальных и гуманитарных вопросов, восстановление прав граждан и выполнение решений Конституционного Суда Украины.

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