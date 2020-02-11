Полиция уволит подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" полицейского

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский намерен уволить полицейского, подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции во Львовской области, передают Українські Новини.

Виконский назначил по факту преступления служебное расследование.

Решается вопрос об увольнении его из органов Национальной полиции.

"Я назначил служебное расследование по данному факту и хочу поблагодарить работников прокуратуры Львовской, управления Службы безопасности Украины за то, что помогли разоблачить злоумышленника в наших рядах", - заявил он.

Виконский добавил, что полиция будет максимально способствовать в установлении всех обстоятельств причастности работника полиции к этому преступлению.

"Никаких поблажек здесь быть не может. Моя позиция однозначна - после проведения служебного расследования полицейский будет уволен", - отметил Василий Виконский.

Устанавливаются все обстоятельства причастности полицейского к совершению преступления.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины заочно сообщила вероятному заказчику о подозрении в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук во Львове.

В причастности к организации поджога подозревается также сотрудник Франковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Подозреваемый полицейский пребывает в звании майора и проработал в полиции 22 года.

Неизвестные ночью 30 января подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки.

Полиция начала расследовать возгорание автомобиля как поджог.