Человек Кудрявцева возглавляет коррупционные схемы в ГАСИ Хмельницкой области, – СМИ

Государственной архитектурно-строительной инспекцией Хмельницкой области руководят коррупционеры во главе с Антониной Бойко. Об этом говорится в журналистском расследовании, которое опубликовано на сайте "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ".

"Во время увольнения с должности министра развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что работать ей мешал строительный спрут. Попробуем разобраться с этим вопросом на примере управления ГАСИ в Хмельницкой области. Сначала сосредоточим внимание на лице руководителя территориального органа ГАСИ", – пишет автор расследования.

По данным СМИ, руководит ГАСИ Хмельнитчины Антонина Александровна Бойко. До этого она занимала низкие должности в геокадастре области и параллельно трудилась депутатом Деражнянского райсовета.

"Каким образом, при отсутствии руководящего опыта и работы в строительной сфере, ей удалось возглавить целый территориальный орган ГАСИ – непонятно. Скорее всего, решающим был один неприметный факт. Она является женой сотрудника управления СБУ в Хмельницкой области –Сергея Анатольевича Бойко. Который известен работникам Хмельницкого ГАСИ, как куратор их ведомства от областного управления СБУ", – сказано в материале.

Еще одним интересным фактом, по мнению автора расследования, является то, что Бойко назначили за месяц до увольнения "отца современной строительной коррупции" Алексея Кудрявцева. Именно в тот период он срочно расставлял удобных и лояльных руководителей в регионах.

"С легкой руки Антонины Бойко выдано более десятка разрешений. Например, это многоквартирные жилые дома по ул. Верхний Береговой, 26/2, ул. Красовского, 31/1 А и В, ул. Панаса Мирного, 14/2А, и офисно-торговые центры по ул. Соборной, 12 и ул. Староконстантиновское шоссе, 26. На вышеупомянутых объектах нарушен ряд серьезных строительных и пожарных норм, но глава ГАСИ области закрыла на них глаза", – утверждают СМИ.

Отметим, что в конце сентября 2019 года в управлении ГАСИ Хмельничины прошла проверка, которая нашла десятки нарушений законодательства. Но Бойко в это время была сначала в отпуске, а потом на больничном. Причина, почему заседание комиссии, где начальнику ГАСИ области грозило увольнение, не состоялось – неизвестна.

"Антонина Бойко сообщила подчиненным, что заручилась поддержкой руководства Министерства развития общин и территорий Украины (в то время министерство уже возглавляла Алена Бабак), где она якобы неоднократно была на приеме, и которое повлияло на тогдашнего руководителя ГАСИ позволить ей выйти на работу и закрыть глаза на негативный результат целевой проверки деятельности Управления ГАСИ в Хмельницкой области", – говориться в расследовании.

Там также утверждается, что своим подчиненным Бойко представила несколько человек, которые с того момента стали заниматься всеми финансовыми вопросами. Ими стали Оксана Гиря, Ирина Шалан, Дмитрий Черныш и Максим Нелипович. При этом официально в ГАСИ они не числились. Все они люди с темным прошлым. Нелипович, например, уже привлекался за вымогательство.

"За период своего руководства начальник Управления ГАСИ в Хмельницкой области Антонина Бойко ускоренными темпами организовала тотальную монетизацию услуг Инспекции", – резюмируется в статье.