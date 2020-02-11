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  • В Латвии хотят ограничить телевещание на русском языке до 20% эфира
11 февраля 2020, вторник, 18:01 74
Мир 2020-02-11T18:01:13+02:00
Українські Новини
В Латвии хотят ограничить телевещание на русском языке до 20% эфира

В Латвии хотят ограничить телевещание на русском языке до 20% эфира

Елизавета Кесельман
Латвия, СМИ, Русский язык, Запрет русского языка, Ограничение русскоязычных программ
Телевидение.Фото: pixabay
Телевидение.Фото: pixabay

Власти Латвии заявили о предложении пересмотреть закон об электронных СМИ, и уменьшить количество телепрограмм на русском языке до 20% эфира. Об этом передает издание "Новое время". 

Отмечается, что президент Латвии Егилс Левитс обратился к Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам и предложил пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%, что означает фактическое уменьшение количества русскоязычных программ до 20%. 

По идее Левитса, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских СМИ, государственных и коммерческих, а также региональные программы. А если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть официальными языками ЕС и Еврозоны (сейчас их 24, в том числе латышский).

По мнению президента, эти требования должны не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, ретранслируют телепрограммы.

"Сильное информационное пространство - существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Необходимо  на законодательном уровне сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", - отметил Левитс.

Как сообщали Українські Новини, 28 января украинские телеканалы завершили свое спутниковое вещание в открытом доступе.

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев считают нарушением своих прав запрет российских телеканалов.

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