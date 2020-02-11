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11 февраля 2020, вторник, 17:55 115
Верховная Рада и партии 2020-02-11T18:00:55+02:00
Українські Новини
Бойко обвинил Кабмин в "бессовестном обмане людей с понижением тарифов"

Бойко обвинил Кабмин в "бессовестном обмане людей с понижением тарифов"

Ирина Дорофейчук
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Кабмин, Коммунальные платежи
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя коммунальные платежи на газ, заявил, что Кабинет Министров Украины "бессовестно обманул страну с понижением тарифов на газ".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Кабмин бессовестно обманывает людей, говоря о выполнении своих обещаний. Совсем недавно премьер рассказывал, что тарифы на тепло уже снизились от 5% до 35% в зависимости от региона, и это будет отображено в платежках за январь. Мы же видим по факту совершенно иную картину. Так, согласно данным Госстата, в среднем по Украине тариф на природный газ для населения вырос на 10,7%, а тариф на тепло снизился всего на 2,5% (январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). И это основание для того, чтобы еще раз поставить вопрос об отставке правительства", – сказал Бойко.

По его словам, Кабмин целенаправленно сокращает финансирование системы жилищных субсидий и количество семей их получающих. В декабре 2019 года субсидию получали 3,284 млн домохозяйств, что на 16%, или на 632 тыс. семей меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

"Власть объясняет такие тенденции ростом благосостояния граждан. Хочется ответить следующее: как у людей выросло благосостояние, они хорошо знают сами, идя в магазин за продуктами, на почту за пенсией и доставая из почтового ящика платежки. Если бы в действительности улучшалась платежная дисциплина, то задолженность населения по коммуналке снижалась бы или как минимум не росла. В действительности за декабрь 2019 г. долги украинцев за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию выросли на 2,6 млрд гривен, за отопление – на 1,5 млрд гривен, за газ – на 1,7 млрд гривен. С начала отопительного сезона (октябрь 2019 года) задолженность выросла почти на 25%, или на 12,7 млрд гривен", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Сохраняя необоснованно высокие энергетические тарифы и снижая финансирование системы жилищных субсидий, правительство ведет сектор жилищно-коммунальных услуг к коллапсу, перекладывая все больший финансовый объем за поддержание этой сферы в работающем состоянии на местные власти. Это необходимо остановить. Необходимо восстановление прежних правил предоставления субсидий и увеличение их финансирования, а также полный пересмотр практики формирования тарифов. И необходимо передать руководство экономикой и сферой ЖКХ в руки профессионалов, которые понимают, что и зачем нужно делать", – резюмировал Бойко.

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