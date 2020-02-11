Стимулирование безналичных расчетов снизит уровень теневой экономики, - банкиры

Стимулирование безналичных расчетов снизит уровень теневой экономики. Об этом сообщили участники круглого стола "Нужны ли украинцам наличные?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре "Українських Новин".

"Мы работаем над тем, чтобы уменьшить стоимость расчетов. Мы понимаем и согласны с той статистикой, что увеличение на 5% объема безналичных расчетов в течение 5 лет даст вывода из тени до 10% нашей экономики. А как мы знаем, даже по самым осторожным подсчетам более 40% нашей экономики находится в тени", - сообщил Даниил Гетманцев - председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Он добавил, что осознает необходимость увеличения безналичных расчетов.

"Поддержим любую инициативу рынка, направленную на их расширение, и, со своей стороны, предложим те инициативы, которые направлены на уменьшение оборота наличности, поскольку это является одним из шагов к достижению нашей магистральной цели, которую мы ставим сегодня перед собой - детенизация экономики в целом", - добавил депутат.

В свою очередь Ярослав Романчук - адвокат, управляющий партнер юридической группы EUCON, отметил, что необходимо поощрение со стороны государства для увеличения количества безналичных платежей.

"Вопрос правовой культуры и переход на безналичные платежи требует стимулирования и разъяснения со стороны государства", - сказал он.

При этом адвокат добавил, что вопрос культуры уплаты налогов также актуален.

Олег Цильвик - председатель Союза потребителей Украины, отметил, что в Украине есть хорошая перспектива для роста безналичных платежей.

"Если говорить о безналичных расчетах, то это наша перспектива, наше будущее", - сообщил Цильвик.

При этом по данным представителя Приватбанка Евгения Васильцова, в Украине проникновение POS-терминалов в 4,5 раза меньше чем в развитых странах Европы.

"Мы в прошлом году 60 тыс. единиц расставили по Украине", - сказал банкир.

Как сообщали "Українські Новини", в январе-июне 2019 года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 4,3 п.п. до 49,4%.