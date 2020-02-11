Шоумен Скичко может стать "смотрящим" на "Укрзализныце" от Юрушева, – СМИ

Миллиардер Леонид Юрушев продвигает своего зятя – народного депутата от партии "Слуга народа" и главу подкомитета по железнодорожному транспорту, бывшего телеведущего и шоумена Александра Скичко на должность неформального "куратора" "Укрзализныци". Скичко женат на дочери Юрушева Елизавете уже три года. Об этом пишет Дело-юа в своем материале "Александр Скичко: из шоумена в "смотрящие" "Укрзализныци"

Журналисты отмечают, что одной из главных задач Скичко будет не только сохранить существующие подряды принадлежащего Юрушеву АО "Днепровагонремстрой", но и создать условия для расширения бизнеса отца жены. Кроме того, Юрушев может взять под контроль и регуляторную политику на железнодорожном транспорте (после реформы должна появиться отдельная Нацкомиссия по регулированию железнодорожных перевозок и тарифов), а также поучаствовать в программе либерализации железнодорожных перевозок, внедрении частной тяги и т. д.

По информации издания, активно заниматься железнодорожной темой Скичко начал в конце октября 2019 года, хотя раньше мало интересовался "Укрзализныцей". В частности, он активно критикует "УЗ" за низкий уровень капитальных инвестиций. Что участники рынка связывают с интересами тестя Скичко Леонида Юрушева и его "Днепровагонремстроя".

"По данным сервиса Zakupivli, компания Юрушева с 2009 года получила от различных структурных подразделений "Укрзализныци" 1,62 млрд грн. не только за запчасти для вагонов, но и для их обслуживания. По данным проекта Залізниця без корупції, только за 2018 год структуры Юрушева поставили на "УЗ" продукции и услуг на 300 млн грн. Кроме "Днепровагонремстроя", по данным издания "Наші гроші", Юрушев также долгое время предоставлял "УЗ" целый ряд услуг (мойка, уборка) через ООО "Развитие-21 век" (126 млн грн., совместный бизнес с экс-министром обороны времен Януковича Павлом Лебедевым)", - пишут журналисты.

Они напоминают, что Юрушев уже однажды брал под контроль "Укрзализныцю", в результате чего количество заказов на его заводах резко увеличивалось. Речь о периоде 2014-2015 годов, когда при власти находилось правительство Арсения Яценюка. Тогда первым замглавы "УЗ" (тогда – администрация железнодорожного транспорта) и ее фактическим руководителем был экс-президент инвесткомпании Юрушева "Аструм Капитал" Максим Бланк.

Издание добавляет, что компании Юрушева неоднократно попадали в различные скандалы, связанные с поставками вагонов или услуг в "УЗ". Среди таких историй, ремонт старого VIP-вагона по цене нового, многомиллионные штрафы за срыв поставок вагонов для "УЗ", постоянно и необоснованно дорожающие услуги ремонта, завышенные цены на установку кондиционеров в пассажирские вагоны и т. д. Кроме того, "успешные контракты" регулярно заканчивались обвинениями в разворовывании средств госпредприятия при соучастии фирм миллиардера.

Ряд уголовных дел заведены за вымывание государственных средств с "УЗ" в сговоре с руководством "Днепровагонремстроя". Также в судебном реестре есть масса более мелких, но не менее занимательных дел о завышении объемов выполненных работ (например, работники Юрушева просто разбирали старые вагоны и продавали на металлолом, сами устанавливали мебель в вагонах, чтобы сэкономить на сборке от производителя, хранят на территории завода краденное имущество других предприятий).

Но, пожалуй, самый громкий скандал связан с причастностью "Днепровагонремстроя" к финансированию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Компания участвовала в цепочке фирм, которые обналичивали деньги с кредитных карт подставных физлиц и передавали их террористам. Статья, по которой расследуется дело, предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.